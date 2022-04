PLANEA RECTOR EXPULSARME DE LA UNAM: LÓPEZ BETANCOURT

El abogado y ex titular del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt denunció que ya se cumplió un mes y el rector de la UNAM, Enrique Graue, “sigue desacatando la orden judicial para reinstalarme en el cargo y en mis actividades académicas”. Acusó que junto con el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, orquestan una campaña de odio en su contra para expulsarlo de la máxima casa de estudios. “Violaron el debido proceso, ignoraron la presunción de inocencia y me sentenciaron sin ser juzgado”, asegura el doctor en derecho. Señaló que Raúl Contreras “ha violado todos los preceptos legales para no restituirme mis derechos”. Desde el 25 de marzo pasado la justicia federal ordenó a la UNAM reinstalar a López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario, decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y en todas sus actividades académicas. Lo que busca Contreras es “ sostener la ilegal decisión que tomó de separarme de mis actividades académicas”. Y explica: “Por esa violación a mis garantías fundamentales, un juez dictó la medida cautelar, a fin de que las autoridades universitarias se abstengan de resolver ningún procedimiento administrativo laboral iniciado en mi contra”. Pero como al rector y al director de la Facultad de Derecho “querían a un incondicional en la presidencia del Tribunal Universitario, siguen violando la ley”, sostiene Betancourt. Ahora “al usurpador Everardo Moreno, a quien Contreras impuso ilegalmente en la presidencia del Tribunal Universitario, le exigen expulsarme de la UNAM”. Y añade: “Es una aberración que, en la Facultad de Derecho, donde debe prevalecer la verdad jurídica, se violenten las garantías individuales”, lamenta. Pero “no soy el único caso, algunos profesores de la Facultad de Ciencias, con los que ya hice contacto, vamos a dar la batalla para tratar de que la UNAM vuelva a sea una institución que privilegie la academia”, advirtió el académico. Anunció que “en los próximos días convocará a conferencia de prensa, para hacer del conocimiento de la Comunidad Universitarios hechos graves vinculados a las máxima autoridades de la UNAM.

