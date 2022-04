Playazo en Miramar deja más de 40 toneladas de basura 

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD MADERO Tam,- No permitiré que la playa Miramar sea un motel y una cantina señaló el alcalde de la ciudad, Adrian Oseguera tras el descontrol que se registró la noche del viernes por el playazo que arrancó con relativa calma y terminó en completo desorden al dejar más de 40 toneladas de basura entre botellas de cerveza y condones.

“La playa no es una cantina ni un motel”, declaró molesto porque hicieron todo lo que se había dicho que estaba prohibido y que por la presión social que hubo en redes sociales no se aplicó ninguna sanción, pero insistió en que no se volverá a repetir “se enoje quien se enoje”, sentenció el edil.

Oseguera Kernion lamentó que los jóvenes hicieron lo que pidieron, como retando a la autoridad y que como autoridades, no quisieron ponerse estrictos y les permitieron el acceso a los Miradores, pero luego de ver el desastre que dejaron con basura y hasta condones tirados, no los volverán a dejar.

En el arranque de la Semana Santa con el Domingo de Ramos un total de 87,283 personas visitaron la playa Miramar procedentes de diferentes partes de la República Mexicana, así como locales, quienes disfrutaron de las buenas condiciones climatológicas que se presentaron dijo Lorena Yolanda Gonzalez Lopez.

La directora de turismo dijo que dicha cifra de afluencia de visitantes se registró el viernes 8 al domingo 10 de abril, reforzando las acciones del Operativo de Seguridad en el máximo atractivo turístico, a fin de que las familias disfruten de unas vacaciones tranquilas y seguras.

Destacó que de acuerdo con el reporte, el día de mayor movimiento fue el domingo, con una asistencia de 32,855 paseantes, el ingreso de 7,301 vehículos por los principales accesos a Miramar, así como la llegada de 31 charters.

Asimismo, el viernes se contabilizaron 29,007 personas y 6,446 unidades vehiculares que ingresaron por la avenida Tamaulipas y avenida Álvaro Obregón. En tanto el sábado, se registró una asistencia de 25,421 paseantes, además de la entrada de 5,649 automóviles y 6 charters.