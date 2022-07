Podría concluirse hoy la reparación de fuga

CONTINÚA EL ABASTO EMERGENTE EN PIPAS

Aunque aún no se define la causa de la fuga, podría haber sido por los hundimientos que hay en la zona

En el transcursos de hoy podría restablecerse el servicio de agua potable en Iztapalapa, el cual se suspendió debido a una enorme fuga que se registró desde la mañana del lunes en San Juan Xalpa informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En entrevista la mandataria capitalina señaló que es considerable la afectación, por lo que ya se coordinan con la demarcación para el reparto de agua a través de pipas.

“No tenemos exactamente la fecha, yo espero que sea el día de mañana que ya se reanude. Reparar una tubería de 48 pulgadas tiene sus complicaciones, pero está trabajando 24 horas el sistema de aguas y ya se tiene todo el equipo y los materiales… Sí hay una afectación importante en la alcaldía Iztapalapa porque el tanque llega a Cerro de la Estrella, se está apoyando, estamos coordinados con la alcaldesa para las pipas y se está trabajando 24 horas para pueda repararse lo más pronto posible”, comentó.

La funcionaria detalló que si bien aún no se define la causa de la fuga, podría haber sido por los hundimientos que hay en la zona.

Así mismo dijo que ya se activó el seguro del Sistema de Aguas, por lo que una vez que concluya el censo de las afectaciones se podrán dar los apoyos correspondientes.

“Entonces a veces por los propios hundimientos es que se provoca este rompimiento en las tuberías, vamos a ver exactamente la causa, lo está determinando el sistema de aguas, pero lo importante es que de inmediato se actúa, se está pendiente para evitar… No, no entró a las viviendas si no fue principalmente estacionamiento y vehículos y el seguro del sistema de aguas ya se está haciendo el censo para poder entrar a apoyar”, declaró.

AFECTA A 32 COLONIAS

Al menos 32 colonias de Iztapalapa son las afectadas por los trabajos de reparación de la mega fuga que se registró en Av. San Lorenzo y Estrella.

Desde el lunes opera un programa de abasto emergente mediante pipas gratuitas que se pueden solicitar al 55 66516651 o bien en los módulos permanentes ubicados en las Direcciones Territoriales de la demarcación.

La Dirección de Operación de Agua Potable realizó los cierres de válvulas y desfogue de la tubería, misma que cuenta con un daño de 48 pulgadas, correspondiente a un ramal de la red primaria de agua potable que proviene del Tanque de Cerro de la Estrella. Sacmex estimó un tiempo de reparación de 48 horas debido a que logró encontrar la falla.