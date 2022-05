Por primera vez México recibe torneo WTA 1.000

A CELEBRARSE DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE EN GUADALAJARA

Las españolas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza aplauden la sede, y coinciden que se sienten como en casa

Por primera ocasión en la historia del tenis de nuestro país se celebrará un torneo WTA 1.000. Serà del 17 al 23 de octubre en Guadalajara.

Las reconocidas tenistas españolas Paula Badosa, tercera del ránking de la WTA, y Garbiñe Muguruza, décima, celebraron que Guadalajara sea sede del ‘Máster’ 1.000 certamen al que saltarán a la pista en calida de favoritas.

Badosa, a través de un video que se hizo público durante la presentación oficial de la competencia asegura que presentarse en la capital de Jalisco le hace sentirse arropada y como si fuera local: ‘Volver a Guadalajara será especial, me he sentido en casa y me gusta jugar ante los fans de México. En Guadalajara les encanta el tenis y lo transmiten a las jugadoras’.

A partir de la segunda quincena de octubre, las mejores 64 jugadoras

Guadalajara, capital de Jalisco, fue sede de la final de maestras del año pasado, ganada por Muguruza con Badosa como semifinalista, y ahora recibió la sede del último Máster 1.000 de la temporada, que transcurrirá en cancha dura.

‘El público de Guadalajara fue espectacular; son apasionados, aman el deporte, y viví una experiencia magnífica’, señaló Muguruza, al referirse a su triunfo en el torneo de maestras al derrotar en la final por 6-3, 7-5 a la estonia Anett Kontaveit.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, dio el apoyo al torneo, que calificó como una oportunidad para defender los principios que defiende la WTA, como el de la igualdad de género, y actualizar la infraestructura deportiva.

‘Vamos a estar a la altura del reto’, dijo el político, que prometió un presupuesto de por lo menos un millón de dólares para el complejo de canchas sede de la competición, que ha generado expectación..

El director del Guadalajara Open, Gustavo Santoscoy, calificó de compromiso grande recibir a las mejores 64 jugadoras del mundo y celebró que al ser sede del Máster 1.000, la ciudad mexicana ha sido puesta a la altura de otras urbes de primer nivel como Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto y Cincinatti.

La polaca Iga Swiatek, la checa Barbora Krejcikova, la española Paula Badosa, la griega María Sakkari y la estonia Kontaveit encabezan a día de hoy el ránking mundial de la WTA, cuyas primeras 64 jugarán en Guadalajara.

Luego de la desaparición de Peng Shuai el año pasado, Steve Simon, presidente de la WTA, anunció la suspensión de todos los torneos a disputarse en China. Aunque la tenista de esa nación apareció en videos y dio testimonios sobre su seguridad, la Asociación de Tenis Femenino no consideró esas pruebas como suficientes y ratificó la decisión de no ir al país asiático en esta temporada. Una de esas plazas fue para el certamen a celebrarse en tierras tapatías.

China contaba con dos torneos WTA 1000, los que se llevaban a cabo en Wuhan y Beijing. Aunque no habrá actividad en China, el tenis femenil de primer nivel no quedará fuera del continente asiático, toda vez que se celebrarán las competiciones japonesas de Osaka y Tokio, así como la de Seúl, Corea del Sur.

‘El crecimiento de la tradición de la WTA en Guadalajara. Estamos muy orgullosos del desarrollo del tenis femenil en el mundo y en especial en México. Este destino ha capturado el corazón de nuestras jugadoras. El Guadalajara Open representa la categoría más alta de la WTA y solo hay nueve eventos de este tipo en el mundo. Será un gran evento’, sentenció Steve Simon, CEO de la WTA.