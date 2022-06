Por segundo año SEP no reprobará a estudiantes de nivel básico en Tamaulipas

POR EDUARDO VIZCARRA.

NUEVO LAREDO Tamaulipas,- Serán los padres de familia quienes deba solicitar al maestro de su hijo o hija ser repetidor de grado, ya que por segunda ocasión, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no reprobará a los alumnos con bajo aprovechamiento académico, afirmó Miguel Jáuregui Salazar, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

Indicó que los alumnos ya están plenamente identificados por sus maestros, quienes requieren de mayor reforzamiento en su enseñanza y a sugerencia de los docentes y en común acuerdo se decidirá si el siguiente ciclo escolar cursa el mismo grado.

“Después de dos años de haber trabajado a la distancia, queda demostrado que no existe mejor forma de enseñar y aprender que estando dentro de las escuelas, cerramos este ciclo con una estadística que nos muestra un rezago importante en el 100 por ciento de los alumnos”, explicó.

“Todos los alumnos presentan rezago educativo, en distintos niveles con diferentes profundidades y todos ellos están bien identificados. Sobre todo se desarrollaron estrategias para poder sacar adelante este reto y tener mejores herramientas este próximo ciclo escolar que empieza en agosto”, comentó.

Jáuregui Salazar consideró que más que un castigo, la repetición de grado es una oportunidad de aprendizaje.

“Será en la siguiente semana cuando los maestros puedan apreciar quienes de sus alumnos están en este riesgo de repetir el grado que más que una riesgo es la oportunidad de que el niño en lugar de que vaya al siguiente grado falto de preparación a solicitud de los padres pueda quedarse a repetir este ciclo escolar”, manifestó.

Indicó que no se tiene la intención de castigar al menor con la reprobación, la sugerencia para que sea repetidor se efectuará en base a las necesidades que presente el alumno.

“Tenemos la misión de ofrecerles todas las herramientas, no sólo el examen, todo con lo que se puedan promediar y puedan progresar al siguiente grado escolar, no es la intención el estar o tener una postura inquisidora reprobando a los alumnos, es una práctica que ya no se realiza en las escuelas”, mencionó.

“Estamos con profesionales maestras y maestros sensibles a la situación de la pandemia, cuya idea es que estos niños puedan pasar de grado y por eso esta oportunidad de una vez terminado el último examen ya no es necesario que acudan todos los estudiantes a clases y ya las maestras y los alumnos podrán decir si su hijo está dentro de este grupo que requiere refuerzo para que siga acudiendo o si se puede quedar en casa”, concluyó.