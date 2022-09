Presentan el iPhone 14 y otros clics tecnológicos

LUIS ALEJANDRO AMAYA E. / EFE

Foto: Cortesía Apple

BOGOTÁ.- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana.

1. Lo “nuevo, nuevo” del iPhone 14

La semana pasada les decíamos que el iPhone 14 no es nuevo solamente por tener el “14” en la caja sino porque realmente tiene aspectos novedosos.

Tap the threads below to learn about the all-new iPhone 14 and iPhone 14 Pro and discover which one is right for you. ⬇️

— Apple (@Apple) September 8, 2022