Promueven a votar a favor de AMLO en la revocación de mandato en Tamaulipas

POR EDUARDO VIZCARRA.

El Barretal Municipio de Padilla Tam,- Más de tres mil ejidatarios de los municipios de Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Carlos y San Nicolás, celebraron el 12º Aniversario de la Columna Pedro José Méndez con una caravana de tractores y caballerangos que partieron del ejido El Carmen de Padilla hasta llegar a la plaza principal de esta comunidad naranjera donde celebraron un mitin con la participación de oradores que lanzaron consignas al gobierno de Cabeza de Vaca y destacaron las obras y logros del presidente Andres Manuel Lopez Obrador.

En el marco del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, Octavo Leal Moncada, líder de esta organización ante sus miles de seguidores los exhorto a votar el próximo 10 de abril por el presidente Andres Manuel Lopez Obrador y el 5 de junio por el precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

” Asi es compañeros que el 10 de abril los llamó a ejercer un derecho constitucional que tenemos en la revocación de mandato el ejercicio de la democracia que participe todo el pueblo porque el pueblo pone y el pueblo quita asi es que compañeros el 10 de abril todos a participar a favor de nuestro presidente que ayuda a los adultos mayores, a los pobres por eso dia compañeros todos a votar”, apuntó.

Moncada Leal denunció a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia como fabricantes de delitos desde Nuevo Laredo hasta Matamoros y Tampico Tamaulipas.

“Nosotros no estamos con quienes fabrican delitos, nosotros no estamos con quienes no tienen palabra, nosotros no estamos con los que se rajan a la hora de la hora “, concluyó el líder de la Columna Pedro J Méndez.