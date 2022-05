Pura descalificación y jamás aceptar la responsabilidad en la Línea 12

La conferencia que se supone sería para hacer público el tercer informe de la consultora Det Norske Veritas (DNV) sobre el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro en el que murieron 26 personas haceun año sólo fue para reiterar que el gobierno de la CDMX no acepta la conclusión, que señala falta de mantenimiento y fallas en la inspección como causales.

Esto significa que el gobierno de Claudia Sheinbaum es corresponsable de esa tragedia – no “incidente” como le llama ella-, junto al de Marcelo Ebrard Casaubon, quien construyó la que se atrevió a llamar Línea Dorada, y hoy es secretario de Relaciones Exteriores.

Los subordinados de Sheinbaum – ella no asistió – se dedicaron sólo a descalificar el tercer y último informe y no aceptaron preguntas, tal como sucede siempre que un funcionario no quiere ser exhibido ni cuestionado.

Ni una.

Sólo el discurso de un lado.

Así, Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), señaló lo que considera contradicciones e inconsistencias del documento.

Más aún.

Asegura el gobierno capitalino que la firma noruega utilizó imágenes de Google Street View para sacar conclusiones, cuando, dice, en el segundo informe, que era prácticamente imposible saber si las trabes presentaban daño.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Antonio Esteva Medina, se unió a esa posición, obviamente.

NVD emitió un comunicado en el que reitera que no hay conflicto de interés y que el trabajo es serio y profesional.

Y ya rumbo a la carrera presidencial 2024 y en un esfuerzo desesperado por golpear al adversario, los incondicionales de Sheinbaum Pardo cuestionaron la viabilidad de la línea del Metro.

Es decir, enviaron el mensaje de que no sirve.

¿Y quién la construyó?

¡Bingo!

Ebrard Casaubon, que va a la cabeza en las preferencias, sobre Sheinbaum Pardo y sobre Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Andrés Manuel López Obrador dedicó una parte de la mañanera a defenderla.

Por supuesto, si es su amiga.

– La jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo, es una mujer íntegra, honesta, y también está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir, dijo.

Pero nada de asumir la responsabilidad.

Es sencillo: Ebrard la construyó, Mancera le sucedió y la sacó de circulación precisamente por los graves errores en el trazado y en el tamaño de los trenes.

Y Sheinbaum, en consecuencia, también está implicada.

Reemplazó a Mancera.

Es más, ella contrató a DNV y, al hacerlo, dijo que es de las firmas más prestigiadas en el mundo.

Hoy ya no.

Y no es un asunto de cromática partidista.

Es PRD-Morena.

Mismo ADN.

Vámonos:

Vaya descubrimiento que hizo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar: el sistema penal tiene vicios y los jueces y ministerios públicos se equivocan.

Preciso: no se equivocan, trafican con la ley y la justicia, con extraordinarias excepciones.

No es lo mismo que lo mesmo.

Todos a quemar: la Corte avala portar más de gramos de mota.

