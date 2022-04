Que muera el INE y que nazca el INEC

Serán acusados nuevamente de traidores.

Acaso no a la Patria, pero sí a la cuarta transformación.

Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados la reforma electoral que ha prometido durante los más de tres años de gobierno y que tenía lista desde que fue más evidente su aversión al Instituto Nacional Electoral (INE) .

Porque en 2018 cuando ganó la elección presidencial no dijo nada sobre el conservador instituto, que sirve a los intereses de la cúpula y de la mafia en el poder.

Fue cuando Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, principalmente, comenzaron a criticar sus decisiones y, sobre todo, ocurrencias, que se intensificó la campaña para acabar con ese caro y corrupto instituto.

El proyecto prevé, como ya había dicho, la extinción del INE y el nacimiento del INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) , con consejeros de y para el pueblo, que no sean, dice, cuotas partidistas como sucede ahora.

Asimismo, la desaparición de cuatro consejeros para que de once actuales queden sólo siete. Sí, impar para que sea la diferencia en las votaciones.

De igual modo, eliminar los organismos y tribunales electorales locales.

Y ya, de paso, encarrerado, acabar con los diputados y senadores plurinominales.

Esos que llegan al Congreso sin buscar el voto, sin hacer campaña y sin mayor esfuerzo que ser tapetes del dirigente del partido en el que militen -o no- o del presidente en turno.

Del bueno, pues.

De pilón, reducir los Congresos locales.

Menos diputados.

La oposición integrada por PAN, PRI, PRD y hasta MC, ya advirtió que, como sucedió con la reforma eléctrica, la electoral será bateada en automático.

Es más, hasta rechazan cualquier posibilidad de ir a un extraordinario, ahora que el ordinario acabó.

– Tienen muy poca inteligencia y tacto. La envían una semana después de que nos han llamado Traidores a la Patria, coincidieron los coordinadores de esos partidos, en la Cámara de Diputados.

La iniciativa presidencial sostiene que se ahorrarán 24 mil millones de pesos anuales… que servirán para programas sociales.

-Para programas sociales o para compra de votos, se escuchó en radiopasillo.

Quédate en México se aceptó desde antes

Vaya revelación que hizo ayer la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

Asegura que el programa Quédate en México se negoció con Estados Unidos y se aceptó por Marcelo Ebrard Casaubon desde antes, incluso, de que Andrés Manuel López Obrador asumiera como presidente.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga la exdiplomática mexicana aseguró que fue Javier López Casarín, hoy diputado por el Partido Verde -ese que paga con recursos públicos que recibe por las campañas ilegales en tiempo de elecciones – quien era operador de Ebrard y hasta negociaba en su nombre.

– Y el hoy canciller que hasta dijo que no había nada de qué avergonzarse, luego de que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que se dobló fácilmente cuando le exigió 28 mil soldados en las fronteras norte y sur de México para evitar la llegada de caravanas migrantes, a cambio de no incrementar los aranceles a la mercanía mexicana, se escuchó en radiopasillo.

Abren registro para niños de 12 años

Dos años y 600 mil muertos después, ayer comenzó el registro de niños de 12 a 14 años para la vacuna contra Covid-19.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud y vocero oficial del combate al mortal virus, lo anunció hace unos días, cuando declaró formalmente extinguida la epidemia en México.

Al menos así se entiende, cuando dijo que el cubrebocas, que jamás consideró necesario incluso en los momentos más graves de los contagios, cuando se registraban dos mil muertos diariamente, ya no es imprescindible.

Y que ya no son necesarias las medidas de prevención en los sitios públicos, como los tapetes sanitizantes de calzado, los termómetros para detectar personas con fiebre y el gel antibacterial.

