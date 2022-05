‘¡Que se vayan al carajo!’ Andrés Manuel López Obrador

volvió a utili-

zar la expresión que tantas reacciones negativas le produjo.

El fin de semana estuvo en Sonora, donde puso a su incondicional Alfonso Durazo Montaño como gobernador con los colores de Movi- miento Regeneración Nacional (Morena), para supervisar los avances del Plan de Justicia del Pueblo Mayo.

Y volvió a abordar el tema de los 500 médicos cubanos que va a contratar, pese a que en México hay miles a la espera de un sitio para cursar una especialidad y para conseguir un empleo.

-‘¡Que se vayan al carajo!’ los conservadores, que están muy enoja- dos. Lo primero es la salud del pueblo, dijo.

– Ahora hay una polémica porque vamos a contratar. Sabemos que no nos van a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, reiteró mientras Durazo Montaño aplaudía embelesado.

-Primero se va a contratar a personal médico mexicano que no tenga base, y más adelante, a médicos cubanos, finalizó.

EN LA ASAMBLEA DE LA OMS

Hugo López-Gatell Ramírez anda en Ginebra, Suiza. El epidemiólogo considerado alguna vez por López Obrador como el

mejor funcionario del mundo asiste a la 75 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se aborda el tema Covid-19.

Sí, la pandemia durante la que el vocero se negó a reconocer siempre la utilidad del cubrebocas, y a utilizarlo, y hasta se atrevió a decir que la fuerza del presidente era moral y no de contagio.

López-Gatell Ramírez, el científico, fue derrotado por el político.

Y con 700 mil muertes en dos años de epidemia en México, los resul- tados del zar anticovid son de los peores a nivel mundial.

-Me encuentro en Ginebra, Suiza, representando a la delegación me- xicana en la 75 Asamblea Mundial de la @WHO. La foto es de la sesión de apertura. Revisamos lo relacionado con la pandemia de #COVID19 y otros asuntos de interés internacional, tuiteó en su cuenta @HLGatell.

¿Y qué cree? En la imagen aparece ¡con cubrebocas!. -Candil de la calle, oscuridad de su casa, se escuchó en radiopasillo.

OTRA VEZ MOREIRA

Humberto Moreira anda desatado. El ex gobernador de Coahuila volvió a criticar a su hermano incómo-

do, Rubén Moreira, por imponer a su pareja, Carolina Viggiano, como candidata a gobernadora de Hidalgo por el Partido Revolucionario Insti- tucional (PRI), en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Va por Hidalgo.

Y reiteró que va a perder y que el ganador será el candidato de Movi- miento Regeneración Nacional (Morena).

– Rubén y Humberto son como Caín y Abel, se escuchó a gritos en radiopasillo.

A LA DERIVA, EN PEMEX

Ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) agrupados en la Aso- ciación Nacional de ex Trabajadores de Pemex sin Seguridad Social (ANEXPESSS) acusan ser discriminados y abandonados.

Pemex no aporta cuotas obrero-patronales al IMSS pese a regirse por el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a hacerlo.

Así lo señala su presidente, Omar Pacheco, quien asegura que al salir de la empresa no tienen antigüedad ni derecho a pensión.

Y recuerda que el personal de confianza ingresa a Pemex cuando tiene entre 30 y 50 años de edad, lo que complica el panorama.

