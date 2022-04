Querétaro deja escapar el triunfo y empata con Santos

Francisco González | Foto: Cortesía Querétaro FC

Gallos Blancos buscaba este sábado mantener sus aspiraciones de entrar a la liguilla, mediante el repechaje, por lo salió a hacer un gran encuentro ante Santos en el Territorio Santos Modelo, en donde estuvo cerca de salir con los tres puntos y romper la mala racha de no ganar como visitantes, sin embargo, el sueño terminó en tiempo agregado con el empate a un gol, las aspiraciones por calificar siguen vivas.

Los queretanos dejaron en claro que querían mantener sus posibilidades de acceder a la fiesta grande, por lo que en los primeros minutos generaron opciones sobre el marco de Acevedo, quién respondió de buena forma para evitar la caída de su marco ante la insistencia de los Gallos, que insistían por las bandas y con disparos desde fuera del área.

Santos aguantó bien la presión de los queretanos en los primeros minutos y poco a poco trataron de equilibrar el encuentro, incluso generaron una llegada de mucho peligro con un disparo que se le movió a Aguerre, sin embargo, el arquero uruguayo del conjunto queretano pudo resolver de buena forma para mantener el marcador sin movimiento, pero con más emociones por delante.

IDA Y VUELTA

La primera parte se volvió de ida y vuelta, aunque los que llegaban con mayor peligro sobre la meta rival eran los queretanos, pero no encontraban la forma de marcar la anotación que los pusiera en ventaja, la más clara llegada fue en un tiro libre en donde Kevin Balanta encontró el balón a segundo poste, pero no pudo rematar de manera cómoda e incluso pedía una falta a su favor, pero el árbitro no la decretó, esfumándose la posibilidad de abrir el marcador.

No hubo más en la primera mitad, los equipos intentaron hacer el gol de la ventaja hasta el último momento, pero no fueron certeros frente a la portería, por lo que se fueron al descanso empatados en el parcial.

Para el complemento el conjunto de Santos tomó el control del balón y presionó a los queretanos, tratando de abrir el marcador, pero los queretanos tuvieron una jugada de peligro con Angulo que entró al área para encarar a Acevedo, pero este último evitó la caída de su marco, minutos más tarde Pablo Barrera en un contragolpe remató apenas a un lado de la portería del conjunto lagunero.

Gallos se puso en ventaja con un autogol de Félix Torres, luego de dos remates de los queretanos, que fueron bien defendidos, pero un desafortunado rebote en el jugador lagunero, envió el balón al fondo de las redes, Santos intentó reaccionar, el tanto del empate llego en tiempo añadido por conducto de Jordán Carrillo que entró a segundo poste y le gano las espaldas a la defensa queretana, para poner el empate a un gol.