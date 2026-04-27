¿Quién es Erika María N, la suegra señalada por el feminicidio de Carolina Flores en Polanco?

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años asesinada en su domicilio de Polanco, continúa revelando nuevas aristas, mientras Erika María “N”, suegra de la víctima, permanece bajo la atención pública como presunta implicada en el crimen.

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El caso tomó mayor dimensión luego de la difusión de videos en redes sociales que presuntamente muestran el momento del ataque armado ocurrido al interior de la vivienda y donde, según versiones difundidas, Alejandro “N”, esposo de Carolina e hijo de la señalada, habría presenciado lo ocurrido.

La investigación también ha cobrado fuerza por declaraciones de Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, quien relató públicamente detalles de las horas posteriores al crimen, incluyendo la llamada en la que recibió la noticia de la muerte de su hija.

De acuerdo con esos testimonios, fue el propio esposo de Carolina quien le habría señalado que su madre disparó contra la joven, mientras las autoridades avanzan en las indagatorias para esclarecer responsabilidades.

¿Quién es Erika María “N”?

En medio del interés por conocer el perfil de la mujer señalada, trascendió que Erika María “N” habría tenido participación política años atrás como candidata a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, de acuerdo con registros públicos de 2016.

Ese antecedente salió a relucir mientras el caso suma atención mediática y social, particularmente por las circunstancias que rodean el feminicidio y por el impacto que dejó en el entorno familiar de la víctima, incluido un bebé de ocho meses.

Un caso que sigue bajo investigación

Mientras continúan las pesquisas, el caso de Carolina Flores ha provocado una fuerte reacción pública por la gravedad de los hechos y por los elementos que han surgido en torno a una posible disputa familiar previa al crimen.

La investigación permanece abierta y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido, en un caso que se ha convertido en uno de los más seguidos en días recientes por sus implicaciones judiciales y sociales.