Rechaza AMLO asistir al tramo 5 del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó reunirse con los actores y personajes de la farándula que participaron en la campaña contra el Tren Maya, pero sólo si es en privado y en Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa matutina, afirmó que debe cuidar la investidura presidencial, pero aseguró que está dispuesto a explicarles los beneficios de la megaobra que reactivará al sureste mexicano.

“Tienen un propósito político, o politiquero, porque la política es un noble oficio. Entonces, no voy yo a hacerles el juego.

“Si vienen aquí, y eso los que salieron, para informarles, los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos, yo hablo aquí y yo hablo con ellos (…) Si son estos que salieron, fueron como 20, ¿verdad?, a esos 20 aquí yo les platico”, expresó.

Precisó que, si el encuentro se realiza en el Tramo 5 de Tren Maya, serán los Ejidatarios de San Jacinto Pat quienes lo representen.

“Voy a nombrar de representante, porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me representen los del ejido Jacinto Pat. Les voy a mandar una carta a ellos para ver si me quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas, reales o falsos, y que sean los mismos campesinos”, sostuvo.

Agregó que si la reunión se hace en Palacio Nacional al término del encuentro pueden ellos salir a los medios de comunicación y difundir el contenido de la conversación.

“Hay que cuidar, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura. Sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían estar ustedes; después sí, que ellos les declaren. Porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer”, expresó.