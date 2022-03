Rechazan policías disculpa de Cuevas y exigen otra

Los policías que acusaron a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, de robo, abuso de autoridad y discriminación, rechazaron la disculpa pública de ésta por lo que deberá ofrecer otra, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La disculpa “no cumple con el reconocimiento pleno de las víctimas”, consideran los oficiales por lo que interpusieron el recurso de revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la disculpa pública que le fue impuesta a Cuevas Nieves.

“Para los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del Reclusorio Norte, no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre, ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”, dijo la Fiscalía.

La disculpa constituye una reparación simbólica para las víctimas, ya que es un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos y les causó un daño, añadió.

“Debe ser eficaz, y para ello, debe de ser inequívoca, es decir: que no queden dudas de la disculpa ni que con las palabras o lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad. Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, indicó.

Los policías agraviados consideraron que la alcaldesa en Cuauhtémoc deberá ofrecer una nueva disculpa pública, pero que cumpla con los lineamientos citados.

“De no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional, y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo, subsistan”, advirtió.

La no aceptación de la disculpa se da, precisamente, un día después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las disculpas que ofreció Sandra Cuevas formaban parte de “una justicia chapucera”.

“Yo no considero que esa sea un disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, eso parece una justicia chapucera, la verdad; en una banqueta, hablando frente a medios de comunicación, entonces considero que como se estableció no se están cumpliendo las condiciones”, dijo.

El próximo martes 29 de marzo, en nueva audiencia de control, se expondrá a Cuevas y a sus representantes legales, que la disculpa pública no se dio en los términos establecidos en los protocolos que al respecto señalan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un mensaje a medios, precisó que los mandos policiales agraviados consideraron que las “declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior de Reclusorio Norte no se acercan a una disculpa pública”.

Según los afectados, esto se debió a que Cuevas no se refirió a ellos con su nombre ni su adscripción, “lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”.

El jueves, Sandra Cuevas, quien fue suspendida como alcaldesa de Cuauhtémoc debido a las acusaciones en su contra, ofreció una disculpa pública a los dos elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Esto como parte del acuerdo reparatorio que logró la funcionaria, tras ser vinculada a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad, lesiones, robo y discriminación contra los uniformados.