Recibe Condusef más de 4 mil quejas por Afores

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

De enero a julio de este año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recibió cuatro mil 408 reclamaciones contra las afores (Administradoras de Fondos para el Retiro).

Indicó que las principales causas por las cuales las y los trabajadores presentaron las reclamaciones fueron por solicitud de trámite no atendida o no concluida con 51 por ciento; separación de cuentas no atendida o no concluida con 9.0 por ciento y unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7.0 por ciento.

Señaló que, conforme al índice aplicado por este organismo, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacan Principal con 18 reclamaciones; PENSIONISSSTE con 16 e, Invercap y Afore XXI Banorte con 12 cada una, como las de mayor número de casos.

En tanto que, con menos reclamaciones se ubicaron Afore Azteca con siete; Citibanamex, seis y Afore Coppel con cuatro.

Al dar a conocer su análisis #RevisaComparaDecide sobre el comportamiento de las Afore ante las reclamaciones de sus usuarios, destacó que los recursos de los trabajadores administrados por las 10 Afores que se encuentra en operación, sumaron casi 5.2 billones de pesos, a julio pasado.

Destacando por su participación Afore XXI Banorte con el 20.4 por ciento; Profuturo Afore, 17 por ciento; Citibanamex Afore, 15.6 por ciento y SURA Afore con 15.5 por ciento, que en su conjunto concentran el 68.5 por ciento.

Al señalar la participación en el total de las reclamaciones, la Comisión señaló que Afore XXI Banorte registró 21 por ciento; Citibanamex Afore, 13 por ciento y Afore Coppel al igual que Afore Azteca con 12 por ciento.

Las entidades donde se presentó un número mayor de reclamaciones fueron Ciudad de México con 627 (14 por ciento) y el Estado de México con 561.