Reeligen a Macron para otro mandato en Francia

PARÍS, Francia (EFE).- El presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, fue reelegido este domingo al obtener entre 15,2 y 16,4 puntos de diferencia sobre su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las presidenciales galas, según coinciden cuatro proyecciones de voto.

La mayor ventaja se da con 58,2-41,8 % y la menor es la de Elabe (57,6-42,4).

Hace cinco años, el liberal Macron sacó a Le Pen una ventaja de diez millones de votos a Le Pen, renta que se ha reducido a la mitad en esta ocasión, según las proyecciones.

“Es una diferencia amplia”, señaló el ministro de Sanidad, Olivier Véran, mientras que el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, afirmó que se trata de “una victoria clara”.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, consideró que la reelección de Macron es un “resultado histórico al que corresponde una responsabilidad histórica”.

Se trata de la primera reelección de un presidente desde la victoria de Jacques Chirac en 2002.

Esta segunda vuelta de la elección presidencial se caracterizó por la baja participación, estimada por ahora en torno al 72 %, que sería la más baja en 53 años, desde los comicios de 1969.

Además, los primeros datos apuntan a que habría un 6 % de votos nulos.

Reconoce derrota

PARÍS, (EFE).- La ultraderechista Marine Le Pen admitió este domingo su derrota frente al liberal Enmanuel Macron en la segunda vuelta de las presidenciales francesas, pero denunció “métodos desleales” y consideró que sus resultados, que según las proyecciones le sitúan por encima del 40 % de los votos, “son una victoria en si mismos”.

Le Pen no especificó, sin embargo, ninguno de los “métodos desleales” a los que aludía, y se limitó que indicar que son “iguales a los que sufren los ciudadanos cotidianamente”.

Promete restañar las heridas del país

PARÍS, Francia (EFE).- Recién reelegido presidente de Francia, Emmanuel Macron prometió esta noche “escuchar el silencio de los abstencionistas” y responder a las razones “del enfado” de quienes han apoyado a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, para tratar de restañar las heridas del país.

“El enfado que ha llevado a muchos de nuestros compatriotas a votar por la extrema derecha también debe encontrar una respuesta”, subrayó Macron en un breve discurso en el Campo de Marte de París, frente a la Torre Eiffel, donde fue recibido por sus seguidores que le jalearon.

Aunque no avanzó qué tipo de respuesta, sí que reconoció que ese voto “obliga a considerar todas las dificultades” y afirmó que será su responsabilidad y la de los que le rodean durante los próximos cinco años.

Según las proyecciones de voto de los institutos demoscópicos, Macron fue reelegido con alrededor del 58 % de los votos, mientras que su contrincante, Marine Le Pen, reunió en torno al 42 % de los sufragios, el resultado con diferencia más elevado para un candidato de la extrema derecha en Francia.

El jefe del Estado también tuvo palabras para los que votaron por él “para oponerse a la extrema derecha”. “Este voto me compromete para los próximos años, en particular para respetar las diferencias”, aseguró.