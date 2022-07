Refinería Olmeca ¿rumbo a la autosuficiencia de gasolinas?

URBANO BARRERA

Con el inicio de operaciones –primera etapa– en la Refinería Olmeca en Dos Bocas, municipio Paraíso,

Tabasco, arranca la prueba para saber si México será autosuficiente en la producción de gasolinas y

diésel a partir de 2023.

La presidencia de la República en su última evaluación sostiene que para el segundo semestre de 2022

sólo se necesitará mil personas y no las 35 mil que se requirieron en el proceso de construcción de la

Refinería.

Expertos en petróleo aseguran que para 2023 la refinería Olmeca producirá 240 mil barriles diarios y en

2025 se llegará a 267 mil.

En 2026 cuando se trabaje casi a la máxima capacidad, la nueva refinería podrá generar 340 mil

barriles.

Posiciones oficiales optimistas señalan que esta cifra se podría alcanzar para finales de 2023 y

principios de 2024.

Con esta generación de hidrocarburos y la aportación de otras seis refinerías en el país, en 2023 se

podrá dejar de comprar gasolina en el extranjero.

El complejo desarrollado en Tabasco se reforzará con la refinería Deer Park, Texas, que también

produce 70 mil barriles diarios de diésel.

Qué dice la secretaria de energía

Rocío Nahle García, secretaria de Energía, también sostiene que la nueva Refinería procesará 340,000

barriles diarios de petróleo y que estará integrada por 17 plantas de procesos químicos, 90 tanques de

almacenamiento y una planta de cogeneración de electricidad antes de que concluya la administración.

La Refinería forma parte de los activos físicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ha implicado una

inversión inicial de 9 mil millones de dólares y una ampliación a 12 mil 500 millones de dólares (mdd),

gasto calculado dentro del margen de operación.

“Para conseguir los resultados en refinación se invierten 50 mil millones de pesos en la planta

coquizadora en la Refinería de Tula, Hidalgo.

Además, se iniciará la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca”.

Hay que señalar que México compra 80 mil barriles diarios de diésel por lo que este mismo año 2022 se

alcanzará la autosuficiencia en la producción-refinación del diésel.

Es un hecho que en la ceremonia de arranque de la primera etapa sólo estarán terminadas las oficinas

administrativas y en tres años más, en forma gradual entrarán en operación el cien por ciento de las

instalaciones.

El gobierno federal informará periódicamente sobre los avances y cuándo se contará con la obra

terminada.

De acuerdo a Petróleos Mexicanos será gradual la reducción de importaciones de gasolina y se

informará cuando varíe cada cupo.

En Dos Bocas, no entrará en operación el reactor principal y habrá pruebas por etapas para evitar

complicaciones, accidentes y daños en el equipo de alta tecnología.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el impacto económico será de gran

beneficio para México, además de que la Refinería permitirá que los precios de las gasolinas no se

incrementen en términos reales y sólo existan deslizamientos consecuencia de la inflación.

En este momento, las gasolinas tipo Regular, Premium y el diésel reciben un subsidio del cien por ciento

en el pago de impuestos y con ello la población evita pagar el litro de gasolina entre 40 y 45 pesos.

El alto costo se debe a la variación en los mercados internacionales, como consecuencia del conflicto

bélico entre Rusia y Ucrania.

Esto es la compensación que reciben los consumidores de gasolina en México se paga con el

excedente en el precio internacional que es hoy de 113 dólares el barril.

Así la apuesta para la autosuficiencia en la producción de gasolina no es para este 2 de julio, sino para

finales de 2023 fecha que todavía es un resultado de pronóstico reservado.