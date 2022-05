Reflexiones en ocasión al día del maestro

Por Fernando Fuentes

“El mejor homenaje al maestro es continuar en su lucha por la independencia, soberanía y democracia por México, no es que quiera hablar de política, pero veo a los maestros en las calles y en las redes sociales, en la propia ceremonia con el señor presidente, con demandas económicas. Hoy estoy escuchando a Alfonso Cepeda líder nacional del SNTE, congraciándose con el presidente, censurando la Reforma Educativa de Peña Nieto, cuándo ellos aprobaron la reforma, la avalaron, causando con ello despidos y denostando a los maestros del país, yo fui uno de ellos y hasta a la cárcel fui a dar”, así lo dio a conocer en exclusiva el maestro Miguel Guerra Castillo, vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) e integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE.

“La demanda únicamente de la economía despierta simpatía, pero si no se vincula a la lucha social, son luchas muy limitadas. ¿Lucha de quiénes? pues de los maestros que hicieron este país. Algunos maestros poblanos Gabino Barrera, Gilberto Borquez, Pablo Toledano, y más antes Justo Sierra, también hablo el presidente José Vasconcelos, Eulalia Guzmán, Rosaura Zapata. Y aquí nosotros y maestros de la CENTE, nombramos a Othón Salazar, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Javier Acuña, Ramírez Puebla, todos ellos son maestros que dieron luces para esas luchas, y muchos más que no podemos mencionar pues son anónimos, victimados, en el caso de Puebla, por los cristeros. Todos esos maestros merecen nuestro reconocimiento por la causa del pueblo, qué no solo pensaron en corregir una plana”

Por su parte el catedrático e investigador del IPN, Dr. Luis Niño de Rivera y Oyarzabal, expresó en exclusiva qué “en el día del maestro, reflexionemos sobre la responsabilidad social del magisterio. La necesidad de transformar el sistema educativo desde el magisterio y no desde la política, no desde los políticos. No podemos seguir atados al pensamiento de cada sexenio de cada presidente, la culpa al pasado y las alabanzas al presente.

Enseñar a respetar a todos, pero más que a nadie tenemos una deuda con las mujeres, la educación en México, no puede permitir que mueran más de cinco mujeres todos los días. Los maestros y maestras de México tenemos una deuda que saldar con las mujeres en México”

“Educar, enseñar a pensar es primero que enseñar a usar las herramientas del pensamiento. No más feminicidios. Los maestros y maestras podríamos detener esta barbarie, el 15 de Mayo, día de las maestras y maestros de México, hay que felicitar al maestro pero también hay que exigirle que transforme al país, sin esperar que esas transformaciones vengan del Estado gobierne quien gobierne, pensar es el mayor acto de libertad, enseñar a pensar en la libertad, un día de reflexión de nuestra responsabilidad social. Va un abrazo solidario a todas y todos los maestros”, expresó Niño de Rivera, con 50 años de clases en el IPN.

