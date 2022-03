Reitera PAN: ni un voto a la reforma eléctrica

POR LILLIAN REYES

El Partido Acción Nacional (PAN) no dará ni un voto a la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador por regresiva, aseguró ayer su dirigente, Marko Cortés Mendoza, al confirmar que la coalición Va Por México presentará una contrapropuesta que apoye el bolsillo de los ciudadanos.

En entrevista con Ovaciones, subrayó que la reforma debe encaminarse a que la gente pague menos en su recibo de luz, características que la regresiva y destructiva iniciativa que propone el gobierno federal, no tiene.

La declaración surge un día después de que el PRI advirtiera que su bancada no respaldará la reforma tal como la envió el Ejecutivo.

“La reforma que proponen pone en riesgo el abasto, las propias tarifas que pudiera generar la Comisión Federal de Electricidad como monopolio, la inversión y la generación de empleo. Por supuesto que estamos firmes, por lo que no sólo votaremos en contra, sino también presentaremos nuestra contrapropuesta”, indicó.

Cortés Mendoza destacó que este es un tema de seguridad nacional, ya que no pueden repetirse apagones como los ocurridos en siete estados en febrero de 2021.

“Recordarás que ya hemos vivido varios apagones y no pueden volver a repetirse, por eso es que claramente nosotros estamos en contra de lo que podría denominarse la Ley Bartlett”, enfatizó.

Detalló como ejemplo que el millonario subsidio que se entrega actualmente a CFE, podría destinarse a un programa para la instalación de paneles de energía solar en casa habitación.

“Con esta propuesta sí se vería reflejado el apoyo inmediato en los bolsillos de las y los mexicanos; además estaríamos transitando hacia las energías limpias y renovables. Buscar en esencia que de verdad los mexicanos paguen menos”, expresó.

En tanto, el senador del albiazul, Damián Zepeda Vidales, aseveró que la propuesta debe procesarse en San Lázaro lo más pronto posible para que se rechace por dañina.

“Lo ideal es que se vote lo más rápido posible y se rechace por dañina; además generaría incertidumbre por el cambio de reglas en inversiones multimillonarias realizadas en México; la incertidumbre que ha generado el gobierno de López Obrador es lo que detuvo la inversión en México desde 2019 y uno de los motivos por los cuales no nos hemos podido recuperar aceleradamente en nuestro país después de la crisis por Covid”, expresó.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el pasado viernes que con la reforma puedan generarse pérdidas millonarias en Tribunales Internacionales, Zepeda insistió en que tal como está, se espantarán las inversiones y no habrá desarrollo y generación de empleo.

“Como siempre, el presidente miente sobre la reforma eléctrica, diciendo que lo que buscan es mejorar y beneficios para los ciudadanos; la verdad es que lo que quieren es eliminar la competencia y privilegiar la generación de energía de CFE, que cuesta el doble que la que produce un privado, en base a ciclo combinado de gas, y hasta cuatro veces más caro que las energías renovables a largo plazo, que además no contaminan. Nosotros vamos por energía eléctrica barata y limpia”, expresó.

Al respecto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también alertó sobre las pérdidas que podría ocasionar si algún empresario o inversionista considera que sus intereses se verán deteriorados o en riesgo por la reforma, lo que generará que acudan a paneles internacionales -porque así lo establece la Constitución- para dirimir su litigio.

“En estos lugares de arbitraje internacional, normalmente no nos va bien. Son muchos miles de millones de dólares los que estaríamos en riesgo de estar pagando si se aprobará en esos términos”, subrayó.

Y aunque el morenista confió en que la Cámara alta apruebe la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que habrá de tener modificaciones en la Cámara de Diputados.

“Voy a intentar convencerlos y también espero que en la Cámara de Diputados se le realicen las modificaciones, que permitan alcanzar el consenso y la mayoría calificada”, indicó.

Apenas el viernes, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que el PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados impulsarán una propuesta seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica.

“Todo eso, lo vamos a presentar y vamos a discutir para impulsar una gran reforma, después de las elecciones. La iniciativa de reforma viable y clara debe ser después de las elecciones”, advirtió, aunque ya está sobre la mesa el acuerdo para la dictaminación en a mediados del próximo mes.

PIE DE FOTO

Marko Cortés. “La reforma que proponen pone en riesgo el abasto, las propias tarifas que pudiera generar la CFE como monopolio, la inversión y la generación de empleo”.

NOTA 2 (EN CONTEXTO CON 1 DENTRO DE NOTA)

No somos traidores a

la patria: Zambrano

POR LILLIAN REYES

La iniciativa de reforma eléctrica no pasará en el Congreso y eso no será traicionar a la patria sino todo lo contrario, advirtió el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva.

El perredista subrayó que se defenderá el bienestar de las familias mexicanas, pues no se va a permitir que se afecte más su economía con reformas regresivas y recalcó su bancada en San Lázaro dejó claro que no acompañarán esta iniciativa si no se modifica lo que expertos en el tema insistieron en el marco del Parlamentario Abierto.

“Es imposible que se aferren a una iniciativa que dañará en todo sentido al país, principalmente en materia ambiental y económica. No permitiremos una reforma que afecte los bolsillos mexicanos”, dijo.

Zambrano Grijalva reprochó, que no se tomen en cuenta los foros del Parlamento Abierto, que se llevaron a cabo para modificar y buscar estrategias más viables en esta reforma; también, condenó que desde el púlpito presidencial no se le quiere mover una sola coma a esta iniciativa, la cuál se ha demostrado que no contempla la transición energética y no ayudará a que disminuyan las tarifas del servicio eléctrico.

NOTA 3 (En bloque con 1 y 2)

Fueron Foros pura

simulación: Romero

POR PATRICIA RAMIREZ

En la víspera de que se instalen en sesión permanente las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa de reforma eléctrica, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, subrayó que los foros de parlamento abierto fueron pura simulación, ya que no se pretenden hacer cambios al dictamen que será presentado al pleno.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacerle cambios a la iniciativa, que sería votada en semana santa, el legislador panista reiteró que en los términos en que fue presentada no obtendrá ningún voto del PAN y le recordó al gobierno que al ser una reforma constitucional requiere una mayoría calificada con la que Morena no cuenta.

Insistió en que la propuesta presidencial es intransitable y es lamentable que luego de 45 días de discusiones se pretenda quitarla la competitividad al país y nos regrese varias décadas en términos medioambientales.

NOTA 4

Tira gobierno mil 500 mdp

en revocación pese a crisis

POR PATRICIA RAMÍREZ

Como ocurrió con la pandemia, nuevamente la situación mundial toma a México muy mal parado, porque mientras las familias están luchando por sobrevivir, al gobierno no le importa tirar a la basura mil 500 millones de pesos para acreditar su egocéntrica y tergiversada revocación de mandado, seguir en campaña, medir su popularidad y despreciar la ley, aseguró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Durante la reunión virtual del Consejo Nacional panista subrayó que las malas decisiones del gobierno morenista siguen generando incertidumbre, ahuyentando la inversión, aumento del desempleo, expansión del crimen organizado, incremento de la inseguridad en todo el territorio nacional.

Un gobierno, dijo, que amedrenta a opositores y periodistas, metido en la corrupción y el conflicto de interés por la Casa Gris de Houston y su falsa narrativa de austeridad y de honestidad, para generar todas las cortinas de humo posible para que el asunto pasara lo más pronto.

“Por eso, lamentablemente, sí podemos afirmar que nuestro país sí está en uno de los peores momentos de la historia. Y ante estas realidades nosotros en Acción Nacional hemos sido en contraste la oposición que desde lo local sabe gobernar, que desde lo local sabe dar resultados y poner el ejemplo, la oposición que sabe señalar y que sabe criticar, pero también sabe proponer, la oposición que a pesar de ser insultada y perseguida siempre está dispuesta a construir por el bien superior de la nación”, acotó.

Cortés Mendoza destacó que fue el PAN quien, de manera valiente, decidida, denunció lo de la Casa Gris ante la Fiscalía General de la República (FGR), en instancias internacionales, a través de sus senadores y diputados, y además lo difundió en los tiempos oficiales del partido para que más gente se dé cuenta de esta gran falsa e incongruencia del gobierno.

Afirmó que el PAN es la oposición más echada para adelante, la más consistente, la más valiente, “la más decidida y además la que está articulando al resto de la oposición y que, desde el poder, desde el gobierno, somos ejemplo de resultados”.

Por ello, aseveró que seguirán trabajando, “porque estamos construyendo paso a paso la victoria para el 2024, y ésta se va a ir dando elección tras elección, decisión tras decisión, porque hoy el futuro de México y la viabilidad de la democracia claramente está en nuestras manos”.

Tristemente, concluyó, nuestro país se ha convertido en un hazmerreír en el mundo, pues tenemos a un presidente que responde insultando a la Comunidad Europea, a legisladores afines al presidente ofreciendo apoyo a Rusia y en el peor momento instalando el grupo de amistad, a legisladores afines al presidente que modifican las reglas de un proceso electoral a la mitad del mismo, una propuesta de reforma eléctrica que acaba con la competitividad, certeza país y que le da la espalda a las energías limpias y renovables, y que sigue el despilfarro de los recursos.

PIE DE FOTO

Genera Morena incertidumbre, dicen panistas