Reprocha Sheinbaum ubicación de casillas para revocación

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que los centros de votación para la consulta de revocación de mandato “están muy escondidos”, por lo que insistió en que debería haber más difusión del ejercicio ciudadano.

Al acusar que están bajo la lupa de ciertos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), y que cuida lo que expresa sobre la consulta, dijo que el ejercicio requiere de la participación de la sociedad.

En conferencia de prensa junto con el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, dijo: “creo que sería muy importante que hubiera mucho más difusión, es un ejercicio importantísimo, y es la primera vez que se va a hacer.

“Debería de haber más centros de votación, desde mi punto de vista, están muy escondidos, pero bueno, ahí es muy importante, muy importante la participación en este ejercicio de democracia participativa”, señaló.

La mandataria capitalina defendió que la consulta no sólo es para la revisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para que los mandatarios que le precedan piensen en sus acciones antes de traicionar su palabra y el mandato por el que fueron elegidos.

“Si una persona es electa, elegida, y sabe que a los tres años va a estar sujeta o sujeto a la revocación de mandato, se va a pensar dos veces traicionar a su pueblo”, dijo y sostuvo que “tenemos un presidente que no ha traicionado al pueblo y no ha traicionado lo que ha venido diciendo desde el primer momento que fue figura pública, no solamente como jefe de gobierno, sino mucho antes”.

Consideró que ésta “es la primera vez que se va a ejercer este ejercicio, más allá de lo que va a ocurrir ya pronto, el cambio constitucional para que un presidente pueda mantenerse en el poder tiene que ver con su compromiso siempre con lo que votó en su momento el pueblo”, dijo.