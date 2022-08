Retiran el 8.2% de espectaculares en CDMX

AIDA RAMÍREZ

Entrada la noche de este jueves, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo supervisó el retiro un espectacular en azotea sobre Viaducto, en la alcaldía Iztacalco, con lo que suman 33 de los 400 anuncios que habrán de retirarse por parte de las empresas durante 2022, lo que representa el 8.2 por ciento del total.

“Son 33 espectaculares que se han quitado. Vamos por 400 este año y en total son mil 200 para retirarse hasta junio del próximo año. Así que estamos cumpliendo con la Ley de Publicidad Exterior (aprobada en junio pasado), y sobre todo con la de Protección Civil en la Ciudad de México porque los espectaculares de azotea tienen grandes problemas de sismo, con vientos, así que gracias a las empresas que están cooperando con el retiro”, dijo en un video que transmitió en sus redes sociales.

Estamos haciendo valer la Ley de Publicidad Exterior. Esta noche supervisé el retiro de un espectacular en azotea. En un año retiraremos 1,200 espectaculares en conjunto con las empresas responsables, con la finalidad de evitar accidentes en caso de sismo o fuertes vientos. pic.twitter.com/h690M4PTB6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 5, 2022

Tras realizarse el retiro entre la avenida Viaducto y Sur 77, en la colonia Viaducto Piedad, señaló que el costo para el gobierno capitalino para retirar cada espectacular era de aproximadamente 150 mil pesos; pero ahora, con la aprobación de la Ley, los gastos son cubiertos por las empresas de publicidad.

“Uno de los temas más importantes de esta Ley es que ya no se permiten más espectaculares unipolares, sino otro tipo de comercialización del espacio pero que no tenga tanto impacto y que no haya tanta contaminación visual. Y la otra cosa muy importante, es que a partir de la Ley, se les obliga quien tiene espectaculares en azoteas, a retirarlos”, explicó.

Acompañada del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Pérez Ulloa, la mandataria local explicó que solo se mantendrán los espectaculares que tienen poste, además de que ya no se permitirán instalar más espectaculares.

Observó que donde existen más espectaculares es en avenidas primarias como Periférico, Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan y Circuito Interior.

Para las maniobras de retiro del espectacular 7.20 metros de ancho por 12.90 metros de largo, la empresa Rentable (propietaria del anuncio) utilizó una grúa hidráulica de 60 toneladas, cuyas labores fueron supervisadas por personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).