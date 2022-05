Rinden tributo a clásicos del cine como “Tiburón” con una tienda en Orlando

Miami, 26 may (EFE).- La “Tienda Tributo de Verano”, con clásicos del cine estadounidense como “E.T., the Extra-Terrestrial”, “Jaws” (“Tiburón”), y “Back to the Future” ya está abierta en Universal Orlando Resort, en Florida (EE.UU.), para conmemorar las icónicas películas de los estudios Universal Pictures y Amblin Entertainment.

La tienda, abierta por un tiempo limitado, “transporta a los visitantes a una sala de cine de la década de 1980, donde las famosas escenas retro de estos éxitos de la taquilla cobran vida”, anunció este jueves Universal Orlando Resort en un comunicado.

Se trata de cuatro salas “increíblemente temáticas repletas de decoración y productos exclusivos” que rinden homenaje a cada película, señaló la empresa recreativa.

Con “E.T.”, por ejemplo, se puede ingresar al dormitorio de infancia de Elliott con juguetes, juegos y otras pertenencias, incluida la famosa sudadera con capucha roja. La idea, según Universal Orlando, es celebrar el próximo 40 aniversario del estreno de la película de Steven Spielberg.

Asimismo, la sala de “Jaws” cuenta con accesorios costeros y los elementos del casco de un barco, todo inspirado en el escenario de este clásico de terror (1975), también dirigido por Spielberg.

Esta sala cuenta además con productos retro “auténticos” que rinden homenaje a la antigua atracción del filme situada en Universal Studios en Florida.

La última sala presenta una compilación de productos protagonizados por las tres películas taquilleras destacadas dentro de la tienda, como “Jurassic Park”, dentro de un espacio decorado que semeja a un teatro, detalla el comunicado.

La "Tienda Tributo de Verano" está ubicada en el área de Nueva York de Universal Studios Florida.