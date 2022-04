RUBÉN ROCHA MOYA Y HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA INICIAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN SINALOA, CASA POR CASA

Buena mancuerna harán el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y su secretario de salud para garantizar que todos los ciudadanos de la entidad estén protegidos contra el Covid. Y es que el mandatario anunció que se intensificará la campaña de vacunación contra el COVID, tanto con puntos fijos tradicionales como son los hospitales, como por brigadas que recorrerán casa por casa a partir de este martes para vacunar a toda persona que le falte uno de los refuerzos. A su vez Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó que para ello llegó un nuevo lote de 63 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales serán desplegadas a los hospitales generales, hospitales integrales regionales y a los Centros de Salud Urbanos. El secretario Cuén agregó que para lograr la cobertura del 70 por ciento que se pretende para el 30 de abril, previamente, la semana pasada arribaron 68 mil 300 vacunas al IMSS, ISSSTE y SEDENA, vacunas que se empezaron a aplicar de manera inmediata, en respuesta a la instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los gobernadores en la reunión del lunes anterior, cuando se acordó esta campaña intensiva de vacunación. Enhorabuena.

AMLO NO INSISTIRÁ EN NUEVA REFORMA ELÉCTRICA, SERÁ EL PRÓXIMO CANDIDATO, AFIRMA

Atentos deben estar los aspirantes a la candidatura de Morena Claudia Sheimbaun, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y los que se sumen pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le encomendo a quien lo releve en el 2024 que presente una iniciativa de reforma eléctrica. Y pese a que aseguró que no fue una derrota para su gobierno que no haya transitado su iniciativa en San Lázaro y que no presentará otra, AMLO sí dejó en claro que debe hacerse una reforma de este tipo que sea por la vía democrática, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad y que la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio. Eso sí no dejó pasar la oportunidad en su conferencia para reprochar a los diputados que votaron en contra y de plano les llamó traidores a la patria: “Un grupo de legisladores que, en vez defender los intereses de la nación, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar y estos diputados respaldaron a los saqueadores, muy lamentable lo que sucedió, aunque no es extraño”.

SENADOR RICARDO MONREAL: NECESITAMOS A LA OPOSICIÓN PARA EVITAR PARÁLISIS LEGISLATIVA

Cuanta razón ha tenido siempre Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado cuando insiste en que se debe respetar, escuchar y no cansarse de construír acuerdos con la oposición y esto quedó demostrado con el rechazo de la refoma eléctrica que se vivió en la Cámara de Diputados . “Soy de los que piensa que no debemos cansarnos de dialogar con las minorías porque si no lo hacemos así, estaríamos entrando a un proceso de parálisis legislativa donde todos aquellos nombramientos, reformas constitucionales o la integración de órganos autónomos, que requieren mayoría calificada, estarían destinados a no aprobarse”, dijo en conferencia. Y el zacatecano sabe muy bien que todavía faltan dos reformas del Presidente: la electoral y la de la Guardia Nacional, así que la estrategia, sin duda debe cambiar y dejar de polarizar el ambiente como también él lo ha dicho. Eso sí Ricardo Monreal consideró que no fue una derrota para AMLO lo ocurrido el domingo, sino un trinfo para la democracia y una muestra de que en México vivimos una auténtica división de Poderes. Por lo pronto, el legislador ya nos adelantó que es muy probable que esta misma semana se discuta y se aprueben las reformas a la Ley Minera para proteger al litio, porque para Morena es una prioridad y no se necesita mayoria calificada, pero como al zacatecano no le gusta usar la “aplanadora” no dudamos que ya inició con la construcción de los acuerdos para que ésta minuta salga por unanimidad y siga “impecable” su record como el mejor operador político de la 4T. Ya lo veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE VERIFICAR CALIDAD DE LA GASOLINA

De nuevo el senador Miguel Ángel Mancera toma la tribuna del Senado para presentar proyectos legislativos de interés para los mexicanos y en esta ocación presentó iniciativa para otorgarle a la Procuraduría Federal del Consumidor atribuciones para verificar la calidad y octanaje de los combustibles, que se despachan en las estaciones de servicio para consumo de las y los ciudadanos. Y es que el coordinador del PRD mencionó que quienes se dedican al robo de combustibles, adulteran la gasolina antes de venderla, para hacer rendir el hidrocarburo y obtener una mayor ganancia ilícita. “Una medida para combatir el huachicol y proteger a los consumidores es garantizar la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio, ya que esto permitiría identificar los puntos de venta en los que se vende gasolina de mala calidad y detectar a los beneficiarios del robo de hidrocarburos”, dijo. Se trata, afirmó Mancera Espinosa, de dificultar a los delincuentes que reintegren clandestinamente el combustible robado a la economía de consumo, y proteger a los usuarios de posibles daños en sus vehículos.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS CELEBRA CONGRUENCIA DE QUIENES VOTARON EN CONTRA DE LA REFORMA ELÉCTRICA

Muy activo el senador del PAN Víctor Fuentes Solís inmerso en los temas nacionales celebró que la Reforma Eléctrica no fuera aprobada en el Congreso el pasado domingo 17 de abril al considerar que ésta fomentaba el uso de energías fósiles, lo que generaría el incremento del consumo de combustóleo un 823%. Además, agregó, iba a provocar que la generación de energía por fuentes fósiles aumentara las emisiones contaminantes en 65%. También señaló que, de haber sido aprobada, la Reforma Eléctrica golpearía a la economía nacional toda vez que el costo de generación aumentaría hasta un 52% y acabaría con la libre competencia de mercado toda vez que se busca crear un monopolio en el sector energético con Petróleos Mexicanos a la cabeza lo que se traduciría en un gasto por indemnizaciones de hasta 540 mil millones de pesos. “Celebro que la Reforma Eléctrica no haya recibido los votos necesarios para su aprobación, ya que hubiera significado un duro golpe al medio ambiente y a la economía de nuestro país toda vez que iba en contra de la libre competencia de mercado y a la preservación del medio ambiente por no considerar la importancia de las energías limpias en México”.

DIPUTADOS DEL PRI, PAN, PRD Y MC VOTAN CONTRA REFORMA ÉLECTRICA

No cabe duda que, los amagos del Consejo Político Nacional del PRI de sancionar a cualquiera de sus 71 diputados federales que votaran a favor de la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal sí surtieron efecto y además de que no se ausentaron formaron un frente unido con sus aliados del PAN, MC y el PRD. Y es que tras una sesión de más de 12 horas la reforma eléctrica del Ejecutivo no alcanzó los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. Así con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones, los diputados de la coalición Va por México lograron que por primera vez un dictamen del Presidente para reformar la Constitución fuera desechado por el Congreso. Cabe recordar que la reforma pretendía establecer que al menos el 54 por ciento de la energía fuera gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lugar del 38 por ciento que maneja actualmente, dejando en manos privadas y compañías extranjeras el 62 por ciento del control energético. Lo cierto es que La coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) que acudió en conjunto a la tribuna en distintas ocasiones y donde personajes como Santiago Creel, Alejandro Moreno y Luis Ángel Cházaro plantearon la negativa de la oposición a la reforma ya dejaron en claro que Morena tendrá que negociar y escuchar sus propuestas. Ya veremos.

IGNACIO MIER ASEGURA QUE SE BLINDARÁ AL LITIO

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ya dio vuelta a la página y ahora enfila sus baterías para proteger el Litio en la Ley Minera. Detalló en esta iniciativa hay reformas y adiciones al artículo 5º para establecer “con mayor precisión” el litio como un mineral para su exploración, explotación y transformación por parte del estado mexicano. Y respecto a la actitud de los partidos de oposición, Mier aseguró que el PAN se ha mantenido consistente desde su creación como partido, mientras que el PRI se desdibujó y se volvió “desde hace años un partido descafeinado” y “light”. “Dejara de ser un partido revolucionario, transformador, para convertirse solamente en un partido institucional y ahora en un partido apéndice de Acción Nacional. Yo lo dije ayer, y lo digo de verdad, pena para el sistema político mexicano”, subrayó.

