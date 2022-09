Ruge Leones y se corona en la LMB

EFE

Fotos: Cortesía LMB

Los venezolanos José Martínez, y Henderson Álvarez, como lanzador, brillaron este lunes para darle a los Leones de Yucatán un triunfo de 6-1 sobre los Sultanes de Monterrey y ganar el título de la Liga Mexicana de Béisbol en trepidante Serie del Rey.

En Monterrey, casa de los Sultanes, el “Cafecito” Martínez bateó de 5-4, con un cuadrangular y cinco carreras impulsadas, con lo que levantó la mano como principal apoyo para su compatriota Álvarez, con una magistral actuación desde el montículo.

SENCILLOS PRODUCTORES

Martínez pegó sencillos productores, luego de imparables de Norberto Obeso, en las entradas primera y quinta para poner delante a los visitantes del sureste mexicano por 2-0.

En el séptimo episodio Obeso y el estadounidense Art Charles recibieron boletos del relevista dominicano Wander Suero, a quien se le quedó una pelota alta ante Martínez, quien empujó tres carreras con un cuadrangular.

El equipo de los Leones de Yucatán puso la puntilla en el noveno acto con un jonrón de Walter Ibarra ante el relevista dominicano Neftali Feliz.

Los Leones llegaron a Monterrey con la serie abajo por 2-3; este domingo vencieron por 6-2 para empatar la final y este lunes se impusieron para conquistar su quinto título.

ANOTAN LOS REGIOS

Monterrey se sacudió la blanqueada en el noveno. Con más de 100 lanzamientos, Álvarez recibió un jonrón del dominicano Zoilo Almonte y sacó del montículo al abridor, relevado por su compatriota Jorge Rondón, quien completó el triunfo.

Álvarez, con una carrera y siete hits admitidos en ocho entradas, se apuntó su segundo triunfo de la final. La derrota fue para su compatriota Yohander Méndez, quien permitió cinco hits y dos carreras en cuatro entradas y dos tercios. No fue un mal desempeño, pero sus compañeros no batearon lo que resintió el conjunto de la Sultana del Norte, que no pudo quedarse en casa con el título a pesar de ser los grandes Favoritos.

Por los Leones de Yucatán el mejor bateador fue el “Cafecito” Martínez y por los Sultanes el dominicano Orlando Calixte, quien ligó de 4-3.

De esta forma los Leones lograron conseguir el título que tanto se les había negado durante los últimos años, pues además de que eran los vigentes subcampeones del circuito al haber caído contra Toros de Tijuana el año pasado, durante 2019 también perdieron el campeonato contra los Acereros de Monclova.

CELEBRAN EN MÉRIDA

La obtención del título de la Liga Mexicana de Beisbol causó gran emoción entre los aficionados al deporte de la pelota caliente en nuestro país. Sobre todo a los del sureste mexicano, que salieron a las calles a celebrar, aunque fuera cerca de la medianoche, el triunfo de los Leones de Yucatán sobre los siempre difíciles Sultanes de Monterrey.

Para este séptimo y decisivo duelo los expertos daban como favorito al cuadro local, sin embargo, la magia del deporte radica en que los fríos números, generalmente aquí no cuentan.

Anoche, la Blanca Mérida no durmió.