Rumbo a elecciones no habrá dedazos para candidatos: AMLO

URBANO BARRERA

Foto: Roberto Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que para las elecciones locales y federales no habrá señales o “dedazos” para candidatos.

“Que se queden sentados esperando las señales, pues no van a llegar. Las encuestas decidirán quiénes serán los candidatos de Morena en la Ciudad de México y a nivel federal”.

Ahora ya no hay tapados, también se elegirá al candidato de Morena a la Jefatura de la Ciudad de México mediante encuestas.

Llamó a confiar en el buen juicio de la población para las elecciones de 2024.

“Ya no hay tapados. (…) Ahora no podría decir, pero que en unos días lo piensen, hay muchísimos, todos tienen derechos y, además, ya no hay tapados y se van a inscribir, es algo muy importante porque van a inscribirse y el Congreso o el Consejo de Morena va a decidir”

Agregó que todos los políticos que trabajen por el pueblo y las mayorías les irá bien, pero todos aquellos que sólo vean por sus intereses no tendrán éxito.

El presidente indicó que él no intervendrá en asuntos políticos y dejará a la sociedad que decida, pues ya tiene gran madurez política.