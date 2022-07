Sainz delante de Verstappen en el primer libre de Hungría

AGENCIA EFE

BUDAPEST.- El español Carlos Sainz (Ferrari) dominó este viernes el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Hungaroring, en las afueras de Budapest; donde su compatriota el doble campeón del mundo Fernando Alonso (Alpine) -que cumple 41 años- marcó el décimo tiempo y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el sexto.

