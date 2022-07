Se baja Monreal de elección de consejeros

RITA MAGAÑA

Foto: @RicardoMonrealA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará Morena este sábado y domingo para elegir a su próximo dirigente nacional.

En su cuenta de Twitter, el político de Zacatecas afirmó que ya está muy anticipado y prefigurado el resultado de este proceso.

En un video difundido en sus redes sociales, el coordinador de Morena en el Senado, declaró que tomó esta decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a quienes fundamos el partido.

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o, de mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto, porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar”, expresó.

Dijo que actuará con prudencia y ecuanimidad e insistió en la reconciliación y después de este proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita.