Se imponen Rays a Marlins 5-7

El dominicano José Siri lanzó un cuadrangular, anotó 3 veces e impulsó 2 carreras, mientras que el cubano Randy Arozarena también logró cuadrangular, pisó el plato en 2 ocasiones y empujó una vuelta para liderar el ataque de los Rays de Tampa Bay en su triunfo de este martes por 5-7 ante los Marlins de Miami.

Los Rays perdieron al abridor de este martes, el zurdo Shane McClanahan, antes de que pudiera salir al terreno, al sentir molestias en el hombro mientras realizaba lanzamientos de calentamiento previo al inicio del juego.

