Se nos cayó la economía, reconoce AMLO en Cuarto Informe

AIDA RAMÍREZ

“Se nos cayó la economía”, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no obstante las adversidades ocasionadas por la crisis económica y la pandemia del Covid-19, “estamos saliendo adelante”, pues aseveró que ya se lograron recuperar los niveles previos a la epidemia, y que de no ser por el subsidio a los combustibles la inflación estaría en 14 por ciento.

Al dar su mensaje con motivo del cuarto informe del estado que guarda la Nación, sostuvo que con los programas sociales se ha logrado reafirmar su tesis de que “no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia”.

Destacó que hay una economía en crecimiento, una estabilidad financiera, así como obras representativas de su gobierno como el Tren Maya, la presa de Santa María, en Sinaloa, así como la refinería de Dos Bocas y dos plantas coquizadoras; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el Tren Lechería al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, entre otros.

Aseveró que con una mejor distribución del ingreso, se ha logrado aminorar la desigualdad y la pobreza, pero que además, con la política de cero tolerancia y no a la corrupción, además de dejar a un lado los gastos superfluos se ha logrado una mejor distribución de los recursos.

Y es que, López Obrador subrayó que en la nueva política económica, moral y social que se aplica en su gobierno, “se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento, que no necesariamente reflejan las realidades sociales, lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”.

Dijo que con el combate a la corrupción, a la impunidad y los privilegios, ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos adicionales.

En tanto que la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal ha significado ingresos a la hacienda pública por un billón 700 mil millones de pesos; el combate al huachicol ha detenido la fuga de 200 mil millones de pesos; el ahorro en el costo de obras públicas ha permitido disponer de 200 mil millones de pesos, y el plan de austeridad republicana ha representado liberar para el desarrollo más de 300 mil millones de pesos, lo que ha permitido tener una estabilidad financiera.

Además, dijo, ello ha permitido que no se suban los precios de combustibles o endeudar al país, por lo que este año a pesar de la inflación de 8.2 por ciento, y del subsidio a gasolinas y diésel de 293 mil millones de pesos, los ingresos de la federación se han incrementado en 2.4 por ciento en términos reales, y de no haber tomado esa medida aseveró que la inflación estaría en 14 por ciento y el salario real promedio de ocho mil 943 pesos hubiese bajado a siete mil 900, una pérdida de 12 por ciento; subrayó que el peso no se ha devaluado.

Subrayó que, con el manejo ahora de la Marina y el Ejército del sistema de Aduanas, ha habido un aumento en los ingresos de 20 por ciento, y que se recauda alrededor de un billón de pesos, “no hay fugas ni se permite el contrabando”, aseveró.

López Obrador dijo que un buen manejo del presupuesto ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras importantes.

En el sector energético se ha invertido alrededor de 24 mil millones de dólares, sin contratar más deuda, para rehabilitar las seis refinerías; construir una nueva y comprar Deer Park, en Texas; y están en construcción en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, dos sistemas de coquización.

Aseguró que al terminar este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad con una inversión de nueve mil 300 millones de dólares, incrementará su capacidad instalada, impulsando la generación de energía limpia con la renovación de equipos de 16 hidroeléctricas y la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica, en Puerto Peñasco, Sonora.

Destacó la nueva Ley Eléctrica que limita los privilegios de empresas particulares y extranjeras, la CFE “está siendo rescatada del lucro privatizador” de administraciones pasadas.

Señaló la construcción de la Presa de Santa María, en Sinaloa, así como 274 kilómetros de canales principales, y mil 251 kilómetros de canales de distribución en ese estado y en los de Sonora y Nayarit, con lo cual se podrán regar más de 100 mil hectáreas. Y señaló que en diciembre del año próximo empezará a operar el tren a Toluca.

Habló de carreteras, circuitos y caminos artesanales que se llevan a cabo, de la rehabilitación de vías férreas para trenes de carga y pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de este puerto a Palenque, Chiapas, y de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera de México con Guatemala.

Y que al concluir este año se habrán terminado dos mil 300 sucursales del Banco del Bienestar, para dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales para beneficiar con diversos programas sociales a 25 millones de familias.

López Obrador aseguró que se han invertido más de 38 mil millones de pesos en mejoramiento urbano en 135 municipios del país, en donde se han construido 151 unidades deportivas, 293 parques, malecones, espacios artísticos y culturales; 44 mercados, 162 escuelas, 22 centros de salud, 218 calles y redes de agua potable, así como la reconstrucción de seis mil 720 edificios públicos y mil 945 templos históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos de 2017.