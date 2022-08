¿Se puede combatir el populismo?

FLOR YÁÑEZ

El populismo, tanto de izquierda como de derecha, es una epidemia viral más peligrosa que el Covid-19; cualquier país del mundo (desarrollado o subdesarrollado) se puede contagiar. Como el Covid, lentamente ataca el sistema respiratorio (en este caso a la democracia), hasta matar a su víctima. La semana pasada se reportaron hechos violentos en Guanajuato y Jalisco para culminar en Baja California con bloqueos e incendios de vehículos, dejando decenas de daños materiales y humanos. Ante la perversidad de lo ocurrido, sin precedente en varios lugares, varias personas clasificaron de terrorismo lo acaecido. Quizá la definición pura de lo que pasó de acuerdo con el derecho internacional no sea de terrorismo, pero sí provocó terror desbordado observar en videos la violencia que se vivía. La palabra terror proviene del latín “terrero”, que significa hacer temblar; un temblor: tretremo, temblar y trepidus, agitado, tembloroso, inquieto. Es un miedo extremo. Enfatizar si fue terrorismo o no o sólo disputas violentas entre cárteles, no desaparecerá o disminuirá la gravedad de los actos estremecedores que sucedieron.