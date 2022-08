Se solidarizan los diputados de Morena con Cuba por los incendios

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Reuters

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados reconoció la solidaridad del gobierno mexicano para apoyar a Cuba, por los incendios que se registran en la refinería Supertanqueros, en la provincia de Matanzas.

“La reacción inmediata de los gobiernos de México, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Chile, es una clara muestra de la creciente solidaridad en los países que conformamos la región”, aseguró la fracción parlamentaria a través de un comunicado.

Los legisladores morenistas subrayaron que México envió ayuda humanitaria además de elementos militares y técnicos especialistas de Petróleos Mexicanos para combatir el incesante incendio que ha perdurado desde el viernes cinco de agosto en la isla.

“Los hechos no pueden pasar desapercibidos para quienes realizamos un trabajo de carácter público. En estos momentos, la empatía debe extenderse no sólo entre curules sino también entre nuestros diversos espacios de incidencia, hasta construir comunidades solidarias que tiendan lazos de hermandad y fraternidad sin distinción de fronteras. Ante la desgracia, todos estamos llamados a actuar con verdadero humanismo y el humanismo no conoce frontera alguna”, sentenciaron.

Finalmente, expresaron que desde el Congreso de la Ciudad de México manifestaron su solidaridad con el pueblo cubano y refrendamos la amistad entre nuestras naciones. Como ha expresado el presidente López Obrador, resulta imperativo “apoyarnos en la historia para enfrentar mejor el presente y el porvenir”.