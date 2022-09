Se suman Ocon y pilotos de Haas a sanciones en GP de Italia

EFE

Foto: Twitter @SchumacherMick

El francés Esteban Ocon (Alpine) y los dos Haas, el danés Kevin Magnussen y el alemán Mick Schumacher, serán sancionados en la parrilla de salida de este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, decimosexta prueba del Mundial, que se celebra en el circuito de Monza.

El equipo de Ocon y el español Fernando Alonso informó que el piloto francés utilizará un nuevo motor de combustión interna que le costará cinco puestos respecto a la clasificación que logre en los entrenamientos, sanción que confirmó la Federación Internacional de Automovilismo.

Quince serán las posiciones que perderán Magnusen por sustituir tres elementos de su Haas, y su compañero de equipo, Mick Schumacher, que cederá cinco por cambiar la unidad de combustión interna y diez por renovar la caja de cambios.

La parrilla de salida del Gran Premio de Italia estará condicionada también por las sanciones que afectan al neerlandés Max Vertappen (Red Bull), el español Carlos Sainz (Ferrari), el británico Lewis Hamilton (Mercedes), el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

