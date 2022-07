Seguridad, prioridad en Juegos Olímpicos

EFE

Un 47 por ciento de los franceses se muestran indiferentes ante los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París dentro de dos años, mientras

solo un 26 por ciento están interesados, indicó el diario “Le Parisien”.

En sondeo del reconocido medio OpinionWay, coincidente con una reunión ministerial de seguimiento sobre los JO encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, indica además que un 19 por ciento de los franceses están “inquietos” por la celebración de esta cita y un 7 por ciento “impacientes”.

A pesar del caos de la reciente final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid, la mayor parte de los franceses (66 por ciento), opina que la seguridad está garantizada en las pruebas que se celebrarán en la capital gala, incluyendo las del Estado de Francia de Saint-Denis, escenario de la controvertida decisión de la UEFA Champions League.

Al término de la reunión que lideró Macron, el presidente del comité organizador, Tony Estanguet, aseveró que pondrán en macha entradas exclusivamente electrónicas para evitar la falsificación en papel, uno de los detonantes de los tumultos de la final de la Liga de Campeones.

Sobre la polémica ceremonia de apertura en pleno París, a las orillas del Sena y donde se esperan al menos 600.000 personas, los franceses se muestran a favor en un 65 por ciento, a pesar del informe del Tribunal de Cuentas de Francia.

Este organismo, alarmado por el caos en la final de Champions del 28 de mayo, avisó de que el refuerzo de la seguridad en esa ceremonia es crucial, dado que, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se celebra en un espacio abierto y no en un recinto cerrado.

El Gobierno galo anunció que se des- plegarán entre siete mil y once mil policías al día -exceptuando la apertura de los Juegos- y que además habrá unos 17.000 agentes de seguridad privados diarios.

Aunque el Ejecutivo haya asegurado que no habrá derrapes en el presupuesto de los Juegos, un 40 por ciento de los franceses temen un aumento de impuestos para sufragar el acontecimiento.

Asimismo, la organización de los JO anunció el calendario de las pruebas y de la venta de las diez millones entradas, que se hará por fases a partir de diciembre de 2022. Para hacer la cita accesible al mayor número de personas, un millón de ellas será a un módico precio de 24 euros y solo un 8 por ciento serán de 200 euros o más.

