Será HamiltonLarbalestier

AGREGARÁ LEWIS APELLIDO MATERNO

Realiza los trámites necesarios

Previo al inicio de la temporada de Fórmula 1, el piloto inglés Lewis Hamilton dio a conocer que agregará el apellido de su madre para competir en el máximo circuito del automovilismo mundial como Hamilton-Larbalestier.

Fue durante una reunión en la Al Wasl Plaza de la Dubai World Expo, previo al arranque de la competición, que el piloto inglés agregó que esta campaña buscará recuperar el título que el serial anterior le ganó el holandés Max Vestappen, de la Escudería Red Bull en la que también corre el tapatío Sergio Pérez.

‘Mi madre se apellida Larbalestier y estoy por agregar su nombre al mío. Este cambio ocurrirá pronto’, señaló el piloto europeo. Durante su reunión con la prensa de Dubai, Hamilton agregó que: ‘Nunca entendí del todo el hecho de que la mujer, cuando se casa, pierde el apellido. Por eso quiero el apellido de mi madre apareciendo en el futuro junto a Hamilton’.

AÚN TARDARÁN

El piloto de la Escudería Mercedres, y quien cuenta 37 años de edad, señaló que para poder competir como Hamilton-Larbalestier ya comenzó los trámites necesarios, sin embargo, considera que no podrá tener la autorización antes de la primera carrera del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein, previsto para llevarse a cabo este fin de semana en Sakhir.

Asegura Lewis Hamilton que le tiene un cariño muy especial a su madre, porque cuando sobrevino el divorcio de sus padres, él pasó a ser parte de la familia de su mamá que lleva por nombre Carmen Larbalestier.

El reconocido piloto británico, quien la campaña pasada contempló el retiro, dijo que está de vuelta con renovados bríos para ganar su octavo título en la Fórmula 1, después de que en el campeonato anterior perdió el campeonato en la última vuelta ante Max Verstappen, flamante monarca y campeón defensor a partir del domingo.

‘Estoy para pelear por el octavo título. Significaría mucho. Es imposible saber cómo será el futuro, pero hacer algo que ningún otro hizo sería asombroso”, reconoció Hamilton, que suma la misma cantidad de títulos que el ex piloto alemán Michael Schumacher.

LOS ENSAYOS

También se dio tiempo para hablar de los ensayos de pretemporada y señaló que no fueron sencillos, además ponderó que en esos tres días ‘no dimos muchas vueltas, por lo que cuando compitamos esta semana seguiremos aprendiendo sobre el auto y probablemente lo haremos al menos en las primeras cuatro carreras’.

Aunque asegura que tienen muchos problemas, subraya que los ingenieros de la Escudería Mercedes, a la que pertenece, aman los retos: ‘Tenemos muchos problemas, aunque están todos emocionados, en especial los ingenieros , que aman los desafíos’.

‘Bahrein será difícil. Hay muchos autos que parecen veloces, el Alfa Romeo parece veloz, también Red Bull y los Ferrari. Pero somos el mejor equipo’.

Tras la conclusión de la temporada pasada, el británico se aisló de las redes sociales y dijo que lo hizo para enfocarse en sus objetivos, aunque echó de menos a sus seguidores: ‘Alejarse de las redes sociales es algo muy, muy bueno. Extrañé a mis seguidores, pero precisaba algo de tiempo para volver a enfocarme, concentrarme de nuevo, estuve con mi familia’.

‘Ahora volví para combatir. Toda mi vida fue ganar, corro desde hace 29 años”, recordó Hamilton, pero ‘creo que durante este tiempo me di cuenta que ganar no es todo. A veces cuando pierdes al final ganas, y creces, y mi consejo para las personas es no tener miedo de fallar porque siempre fracasas en el camino al éxito. Hoy sé exactamente qué quiero y cómo lograrlo, no es un camino fácil pero juntos podemos hacerlo”, aseguró Hamilton a quien se le nota contento.

LECCIONES

El futuro Hamilton-Larbalestier dijo que una de las lecciones más importantes que ha aprendido durante su paso por las pistas es la de nunca bajar los brazos ‘y siempre creer en uno mismo’.

Sobre el campeonato que más ha disfrutado dijo casi en automático que fue el que ganó en 2020 ‘porque fue realmente confirmar creer en mí mismo en todos estos años. Tuve profesores que me dijeron que no sería bueno en nada, tenía padres que me decían que no era lo suficientemente bueno’.

También hizo énfasis en el triunfo del Gran Premio de Brasil de 2021 como una de las competiciones con más significación en su vida profesional porque ‘es algo que no sabía que tenía’.

Hamilton también resaltó su primera victoria, registrada en 2007: ‘Recuerdo que miré a mi padre sonriéndome, fue profundo. Fue un pad re mu y du ro , no particularmente el más amoroso, pero en ese momento supe que lo hice sentir orgulloso’.

Cuando fue cuestionado sobre el retiro, el séptuple campeón de la Fórmula 1 señaló categórico que por el momento no lo tiene contemplado, porque no piensa en el futuro, ya que le gusta vivir el día a día. Al respecto, comentó: ‘Un día a la vez. Todavía amo lo que hago’. (Con información de Espndeportes. com)