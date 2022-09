Sería bueno que en casa no se escaparan más puntos: Aguirre

EFE

Foto: Captura de pantalla de Youtube

PALMA.- Javier Aguirre, entrenador del Mallorca español, pronosticó un partido “muy disputado” este sábado ante la UD Almería, tercer rival de LaLiga que visita Son Moix esta temporada, y dijo que “sería bueno” que en su campo “no se escaparan más puntos”, en alusión a la derrota (1-2) ante el Real Betis y el empate (1-1) frente al Girona en jornadas anteriores.

“El Almería es un equipo muy bien dirigido. Juega bien al fútbol y tienen varias maneras de hacerlo. Parece que no le ha pesado jugar en Primera División (ascendió este año). Será un partido muy disputado y el que se equivoque y cometa errores sufrirá”, señaló Aguirre.

El “Vasco” admitió que la visita del conjunto andaluz llega “después de una derrota tan esperada como dolorosísima” (el Madrid goleó 4-1 a los bermellones la pasada jornada en el estadio Santiago Bernabeú), y destacó que sería bueno irse al parón del campeonato (por los compromisos de la selección española) con un triunfo “para que no se haga tan largo ver la clasificación”.

“He hablado con los jugadores y sería importante sacar los tres puntos y dejar una buena imagen para que la gente se vaya contenta a casa. Hemos logrado que el equipo corra y sea intenso. Es la única manera que yo entiendo podemos competir, porque talento sin esfuerzo no sirve de mucho”, indicó.

Aguirre insistió en que “salvo tres o cuatro equipos que están un pasito por delante”, el campeonato español “es muy igualado”.

“Yo no veo que seamos menos que nadie. Todos tenemos más o menos planteles parecidos, más o menos estamos ahí. Podemos ser favoritos, o no, ante el Almería, me da igual”, reflexionó.

El entrenador mallorquinista, asimismo, se mostró “contento” con la convocatoria del guardameta ibicenco Leo Román a la selección española Sub-21 -“el Mallorca tiene en él un portero para muchos años”, valoró- y lamentó la baja de larga duración del delantero zimbabuense Tino Kadewere.

“Me encanta (la convocatoria de Román). Le dije al club que tiene un portero para los próximos años. Es un chico encantador, humilde, y aprende todos los días. Trabaja mucho. Estoy muy tranquilo con lo que tengo en la portería”.

Con respecto a Kadewere, reconoció que su baja hasta 2023 por una grave lesión (rotura muscular en el recto del cuádriceps de la pierna derecha) ha sido “un trastorno”.

“Sin él estamos como al principio. Quería un delantero veloz que fuese más al espacio, diferente a Ángel (Rodríguez) y Abdón (Prats) para acompañar a Muriqi. Es el fútbol, son cosas que suceden y hemos de tener capacidad de adaptación para amoldarnos a lo que hay”, precisó.

Aguirre, también, rehusó opinar sobre la sanción de la NBA a Robert Sarver, uno de los propietarios del Mallorca (un año de inhabilitación y diez millones de multa por comportamiento abusivo en el entorno laboral y trato vejatorio a sus empleados de los Phoenix Suns y de las Phoenix Mercury de la WNBA).

“Soy empleado del club, me remito a lo que ha manifestado la directiva sobre Sarver, al que no conozco. No soy el más indicado para opinar”, remarcó.

Asimismo, resumió con un “eso se queda ahí” a una pregunta sobre el incidente que tuvo con el brasileño del Madrid Vinicius Junior la pasada jornada en el Bernabeú.

Finalmente, volvió a manifestarse por los tres partidos consecutivos que su equipo jugará a las dos de la tarde (Girona, Real Madrid y Almería).

“La Liga emite un comunicado anunciando que la temperatura (este sábado) estará por debajo los 29 grados, pero no se considera la sensación térmica, que la sube a 35 grados. Ya hemos hablado lo que teníamos que hablar y nunca lo utilizaremos los horarios como pretexto. Nunca jamás. Lo que es muy raro es que fueses tan seguido, tan raro como te fijen tres partidos seguidos a las 10 de la noche”, valoró Aguirre.