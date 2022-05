Sexenio de inflación y cero crecimiento; el informe de la L-12 que no conviene

Este será el sexenio de la inflación y del crecimiento cero.

Lo dicen los expertos, los economistas, los analistas.

El Banco de México (Banxico) elevó sus pronósticos de inflación para 2022 y 2023 y proyectó que ésta se dirija hacia la meta de 3 por ciento hasta 2024. Actualmente ronda el 8 por ciento.

Justo cuando termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se irá en septiembre y no diciembre.

Y en crecimiento, el panorama no es distinto.

Enrique Peña Nieto dejó un mediocre -López dixit- 2 por ciento.

Y Andrés Manuel lo ninguneaba.

Pero en su primer año, los números fueron peores: apenas 0.3 por ciento y se proyecta que al finalizar los cinco años y diez meses será de apenas 0.14 por ciento en promedio.

Por supuesto que la crisis mundial por la epidemia de Covid-19 golpeó a la economía mexicana.

Dos años y lo que va de este no son fácilmente superables ni en Estados Unidos.

Hoy se vive una estanflación; es decir, estancamiento de la economía con alza de precios -inflación- y aumento del desempleo.

Por eso López Obrador decidió refugiarse en el neoliberalismo.

Sí, en eso que ha criticado siempre y en anunciar un pacto-acuerdo, tal como lo hiciera su amigo Carlos Salinas de Gortari, al que hoy llama El Innombrable y señala como el culpable de todos los males de México y de su gobierno.

Igualito.

Dice que no es controlar precios, pero lo es.

Agradece a los empresarios su apoyo y éstos, dóciles, acudieron gustosos a Palacio Nacional a servir de escenografía a el Día del acuerdo contra la Inflación.

Son 24 productos los que pusieron en la lista y con los que se arma una canasta básica, muy básica.

– Es un acuerdo, no pacto, dijo Andrés Manuel sonriente, mientras los empresarios le aplaudían.

El pacto se alcanza cuando la inflación ronda los 8 puntosyno ve cómobaje.

Y ya lo advirtieron el Banxico y analistas: controlar precios sólo es una salida pasajera.

Con el tiempo perjudica más de lo que beneficia.

¿Qué pasó con la empresa DNV?

El tercer y último informe de la empresa noruega DNV sobre la caída de una ballena en la Línea 12 del Metro que provocó la muerte de 27 personas, incluido Brandon, un niño de 12 años, no sirve.

Eso dice Claudia Sheinbaum Pardo.

– Es una empresa noruega y estamos contratando a una empresa con prestigio internacional. Es una empresa líder en el mundo, dijo cuando anunció su contratación el año pasado.

– Es un informe, este tercer informe, mal ejecutado, con deficiencias, tendencioso y falso, dijo ayer al descalificarlo y hasta anunciar que van a proceder penalmente en su contra.

¿Y qué contiene ese reporte?

¿Acaso concluye que el gobierno de Sheinbaum no dio mantenimiento a la línea o algo más comprometedor?

Sheinbaum está obligada a revelar el contenido si no quiere tener encendida esa llama.

Vámonos:

En una decisión que ha provocado una ola de críticas, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) designó, por unanimidad, a Oscar Guerra Ford y a Rosendoevgueni Monterrey Chepov como secretario ejecutivo del INAI y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, respectivamente.

La controversia se genera porque ambos fueron integrantes del órgano colegiado del INAI, como Comisionados durante 8 años, encargo que concluyeron hace apenas un mes, lo que a juicio de los especialistas impide el cambio generacional que requiere una organización tan dinámica y necesitada de mentalidades e ideas frescas.

Le llaman amiguismo.

amontoya@ova.com.mx @albermontmex