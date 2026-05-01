La mandataria fijó cuatro principios para la cooperación en seguridad con Estados Unidos y advirtió que cualquier acción fuera de ese marco viola la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció que la cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad se rige por cuatro principios y advirtió que cualquier acción fuera de ese marco constituye una vulneración a la soberanía nacional.

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“Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación“, indicó la presidenta al responder sobre los límites de la coordinación bilateral.

El planteamiento se da tras una solicitud de extradición de 10 mexicanos desde una oficina del Departamento de Justicia en Nueva York. La presidenta señaló que ese proceso debe regirse por el tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas, con intervención de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores .

“Cada país tiene responsabilidades distintas. Estados Unidos debe atender el consumo de drogas en su territorio y México colaborar sin subordinación“. Claudia Sheinbaum

Añadió que cualquier acción fuera de estos principios debe señalarse como violación a los acuerdos.

La mandataria también respondió a cuestionamientos sobre el debate público en redes y medios. Rechazó lo que definió como “pensamiento simplista” que equipara posturas críticas con respaldos a actores ilegales o gobiernos extranjeros.

“El llamado es informarse y no dejarse llevar por mentiras o calumnias. Cada quien asume su responsabilidad en la historia“, sostuvo. Señaló que el gobierno mantiene como eje la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, conforme a la Constitución.

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“Hay quien ya juzga sin pruebas. Tiene que haber investigación y procedimientos conforme a la ley“, afirmó. Indicó que las instituciones actuales están obligadas a garantizar el Estado de derecho y no a responder a presiones mediáticas o tendencias en redes sociales.

La mandataria sostuvo que la política exterior mexicana se basa en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, por lo que reiteró que el llamado es a no dejarse llevar por desinformación. “Cada quien asume su responsabilidad en la historia“, concluyó.