Sheinbaum se compromete a hacer más “trabajos” en 2022

POR AIDA RAMÍREZ

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo refrendó junto con su gabinete, su compromiso con la ciudadanía para seguir trabajando activa y arduamente por la Ciudad de México con el compromiso de no robar, no mentir, no traicionar y siempre estar cerca de la población, particularmente de los que menos tienen.

“Estamos dedicados a servir al pueblo, somos servidores públicos; ser servidor pública significa servir al pueblo, nuestra máxima es: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, y sobre todo, nuestra orientación es trabajar de la mano de los que menos tienen en esta ciudad, disminuir las grandes desigualdades y ampliar los grandes derechos en la ciudad; ese es el compromiso mío y de todos los que participamos en este Gobierno que somos parte de esta Transformación de la vida pública de México que hoy se refrenda en la votación del día de ayer”, dijo.

Por ello reiteró las acciones “y más” a las que se comprometió en diciembre de 2021 con la ciudadanía y en las que trabajará durante este año, como es la consolidación de las Universidades “Rosario Castellanos” y de la Salud, así como del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y la de los PILARES; la entrega, en operación, del Hospital General de Cuajimalpa; en coordinación con el Gobierno de México abastecer de medicamentos los Centros de Salud y Hospitales; implementación del Programa “Salud en Tu Vida” en la Ciudad de México

También, reconstruir la Línea 12 del Metro en coordinación con las empresas que participaron en su construcción original; levantar nuevo Centro de Comando y Control de las Líneas 1 a la 6 del STC-Metro, además de la modernización integral del abastecimiento de energía eléctrica de la Línea 1 a 3 del Metro, e iniciar el Programa de Modernización de la Línea 1 del Metro y, dar mantenimiento integral a diversas estaciones.

De igual forma, señaló que se adquirirán 200 autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), así como 100 trolebuses; la compra de siete unidades para el Tren Ligero; la conclusión del Trolebús Elevado; en coordinación con el gobierno de México el avance sustantivo del Tren Interurbano México-Toluca; el avance de la Línea 12 del Metro hacia el poniente; la línea de Trolebús Chalco-Tláhuac; modernización de la Línea A del Metro.

En la lista de acciones y compromisos está la terminación de dos estaciones de Bomberos, una en Milpa Alta y otra en Iztacalco; la construcción del plantel universitario en Milpa Alta y otro plantel universitario en el Centro; mantenimiento integral de la carpeta asfáltica; construcción de 200 kilómetros de senderos “Camina Libre, Camina Segura”; intervención del Bosque de Tláhuac, la Magdalena Mixhuca, Periférico Oriente; la Tercera Etapa de Gran Canal, Canal Nacional; Río Magdalena, San Buenaventura y Los Remedios.

La recuperación de una parte de los Canales de Xochimilco y la Laguna de San Gregorio; continuar con el proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, que contempla la tercera línea del Cablebús; sustitución de cerca de mil 500 microbuses; fortalecimiento de los programas sociales; el Museo “Yancuic” de Iztapalapa; fortalecimiento del Turismo con una Feria Gastronómica; la inauguración de la Planta Solar en los techos de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA); y la instalación de los Gabinetes del Agua para mejorar el abastecimiento del agua potable.