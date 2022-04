Sheinbaum no prevé reactivación de arcos detectores en el Metro

POR AIDA RAMÍREZ

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que en la Ciudad de México “prácticamente no hay una revisión a los usuarios”, pues no se ha presentado una situación similar al tiroteo que se suscitó la mañana de este martes en una estación del Metro en zona de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.

“Lamentamos, por cierto, lo que ocurrió en Nueva York. Toda nuestra solidaridad y apoyo desde la Ciudad a los habitantes de Nueva York”, dijo en conferencia de prensa, luego de ser cuestionada sobre la operación de detectores de metal que desde hace varios años se colocaron en varias estaciones del Metro capitalino para evitar asaltos a mano armada.

“Prácticamente no hay una revisión a los usuarios… no hay revisiones especiales y no se ha presentado una situación de este tipo. Evidentemente, es una circunstancia distinta la de la Ciudad de México”, señaló.

Rechazó que al menos, por el momento, se contemple la reapertura y puesta en operación de los detectores.

“Por el momento no lo tenemos contemplado. Hay muchos policías en el Metro de la ciudad, como ustedes lo saben, Policía Bancaria e Industrial y Policía Auxiliar. Hay una vigilancia permanente por parte de la Policía”, señaló.

En este tenor, recordó que en 2019, a los pocos meses de que asumió la jefatura de gobierno, se denunciaban 10 robos al día en el Metro, mientras que ahora solo se denuncian dos delitos diarios, aunque no descartó que a cifra pueda ser mayor “dado que hay una parte de cifra negra, pero sí hay una disminución muy importante y eso si es producto de esta vigilancia permanente y el trabajo de la propia vigilancia del Metro”.