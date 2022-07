Sigue en pie la moratoria constitucional, pero iremos al parlamento abierto: Moreira

PATRICIA RAMÍREZ

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdés, aseguró que sigue en pie la moratoria constitucional para no aprobar reformas a la Carta Magna provenientes del Ejecutivo federal, pero aclaró que ello no implica que no asistan al parlamento abierto sobre la reforma electoral, que comenzarán este martes.

El legislador federal subrayó que en este parlamento se discutirán propuestas de todos los partidos políticos y se incluyeron temas a propuesta del PAN, por lo que los legisladores de oposición acudirán a los foros.

“Sigue en pie, claro. La moratoria existe porque así se instruyó por las directivas de los partidos. Pero los partidos propusieron estos foros y estos foros van a desarrollarse porque la Junta de Coordinación Política toma sus votaciones por mayoría, y es un órgano de la Cámara.El PRI no propuso ningún tema para el parlamento abierto”, sentenció.

Asimismo, aclaró que el mismo acuerdo del frente Va por México, conformado por PRI, PAN y PRD, establece que los diputados pertenecientes a órganos de gobierno deberán cumplir con sus responsabilidades y él como presidente de la Junta de Coordinación Política tiene la obligación de difundir este parlamento abierto.

Recordó además que en la Jucopo se toman las decisiones con voto ponderado y ahí Morena y sus aliados tienen mayoría, pero también confirmó que el frente Va por México hará foros paralelos sobre este mismo tema.