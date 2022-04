Sigue EU de cerca la reforma eléctrica

John Kerry no trajo muy buenas noticias para Andrés Manuel López Obrador desde Washington.

Se reunieron en Palacio Nacional con empresarios de EstadosUnidos para abordar la reforma eléctrica y el petróleo, cuyo barril supera los cien dólares como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Aunque el enviado especial de la Casa Blanca para el clima mostró una actitud amable, de apertura, dejó bien claro que Estados Unidos dará seguimiento puntual a la reforma eléctrica que se discute actualmente en la Cámara de Diputados.

Tan es así, que anunció la creación de un grupo especial encabezado por el embajador Ken Salazar para conseguir una reforma que convenga a todos… principalmente a Estados Unidos.

De por sí el panorama no era halagüeño para la iniciativa presidencial, porque para pasar se requiere mayoría calificada, que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no tiene, hoy se ha puesto más negro que la noche.

-Washington no va a permitir que se violen contratos ni lo plasmado en el T-MEC, se escuchó en radiopasillo.

En el PRI se ponen morenos

¿Traición o mera coincidencia?

¿PRIMor o sólo imaginación?

Eso se preguntan en San Lázaro, luego de que el vicecoordinador de la bancada del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, salió con su domingo siete.

Al joven se le ocurrió presentar una iniciativa de reforma eléctrica ¡que coincide con la de Andrés Manuel López Obrador!

Y que le ordenan retirarla.

El Comité Ejecutivo Nacional le jaló las orejas y dijo que es a título personal y que no representa la posición del partido.

-En materia eléctrica no se aprobará ninguna iniciativa que no sea útil para el país, dijo en un comunicado.

El que brincó de inmediato también fue el pastor de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez.

-Brutal descaro del PRI y Morena. Tienen un pacto, es el PRIMor, acusó∫.

Que Gertz no presionó y que nada tuvo que ver la Fiscalía

La fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, asegura que no, que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no presionó y que la reactivación del caso Cuevas Morán -su ex sobrina política- y Morán Servín- su ex cuñada- fue decisión de un juez.

Que las indagatorias se iniciaron en 2015 a denuncia de Gertz Manero como ciudadano común y corriente, no en calidad de funcionario, y que el Ministerio Público en dos ocasiones determinó el no ejercicio de la acción penal.

Luego, en 2017, un tribunal colegiado ordenó al Ministerio Público reponer el proceso en contra de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, en lo que nada tuvo que ver Gertz Manero, dijo la fiscal carnala -Andrés Manuel dixit- sin mencionar ni un momento al hoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

-Como dijera Elba Esther Gordillo de Roberto Madrazo, allá por los inicios de siglo: “¿Tú le crees a Godoy? Yo tampoco”, se escuchó en radiopasillo.

Ya perfilan

En el Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comienza a perfilar el relevo en 2023.

Ya tienen una carta fuerte y, aunque no revelan su nombre, se sabe que es mujer y que dirigía al tricolor todavía hace unos meses.

-¿De quién se tratará?, se escuchó en radiopasillo.

