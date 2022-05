Sin pruebas que el virus haya mutado

LONDRES, Inglaterra, (EFE) .- La Organización Mundial de la Salud no tiene pruebas de que el virus de la viruela del mono haya mutado, dijo el lunes un alto ejecutivo de la agencia de la ONU, señalando que la enfermedad infecciosa endémica en África occidental y central ha tendido a no cambiar.

Rosamund Lewis, jefa de la secretaría de la viruela, que forma parte del Programa de Emergencias de la OMS, dijo en una sesión informativa que las mutaciones suelen ser menores con este virus, aunque la secuenciación del genoma de los casos ayudará a comprender el brote actual.

Los más de 100 casos sospechosos y confirmados del reciente brote en Europa y América del Norte no han sido graves, dijo por su parte la jefa de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS y responsable técnica de COVID-19, Maria van Kerkhove.

“Se trata de una situación contenible”, señaló.

Mientras tanto, otros 36 nuevos casos confirmados de viruela del mono se han detectado en el Reino Unido, lo que eleva el total a 56, según reveló ayer la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

Escocia confirmó también hoy que ha detectado el primer caso de la enfermedad mientras que, por ahora, la Agencia de Sanidad pública de Irlanda del Norte no ha registrado ninguno hasta la fecha.

Las autoridades sanitarias insisten en que pese a que el brote actual es “significativo y preocupante”, el riesgo para la población británica continúa siendo “bajo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...