Sin transformación tecnológica, México no avanzará

Por Fernando Fuentes

En una interesante entrevista con Luis Niño de Rivera y Oyarzabal y Luis Raúl Tovar Gálvez, importantes investigadores y académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en ocasión al Día Mundial de la Ciencia y Tecnología, quienes expresaron varias puntos relevantes, como la importancia de invertir de manera importante en la educación y ciencia de México, para poder transformar al país tecnológicamente y dejar de ser dependientes, lo que sería muy peligroso no hacerlo, como ya lo vimos con la aparición del Covid-19, que aún no ha desaparecido y se encuentra latente o la construcción de obras para evitar desastres ecológicos, para eso sirve la ciencia.

“Las universidades han jugado un papel muy importante en el mundo y en México. En los últimos cuarenta años, el conocimiento ha transforman nuestras vidas, en lo económico, político y social. Un ejemplo es lo que pasó con los países asiáticos, Corea y China, esas naciones hace cuarenta años, tenían menor desarrollo que México incluso, hoy son potencias mundiales, porqué le apostaron a la ciencia. China pone a temblar a potencias como Estados Unidos o Alemania, en que tiempo lo hizo, en un tiempo muy corto”

“La pregunta es ¿por qué México no tiene estas estrategias? De las políticas públicas del Conacyt, yo hubiera esperado una revolución científica, vamos apostarle por ejemplo, al campo de la farmacia para producir nuestros propios medicamentos, vamos apostarle a ciertos proyectos en el desarrollo y producción de alimentos, son temas fundamentalísimos, como la energía.

“¿Podemos no tener medicamentos, no tener alimentos y energía? son cuestiones fundamentales, cuando nosotros observamos que hay tanta incomprensión al desarrollo científico y tecnológico, en áreas estratégicos como los mencionados, podemos entender que es lo que nos pudiera pasar en un próximo evento que pudiera ocurrir en cualquier instante, si no estamos preparados para enfrentar desastres ecológicos y de salud. Como la pandemia qué demostró qué somos un país totalmente dependiente, afortunadamente pudimos comprar vacunas, las vacunas se desarrollaron muy rápido por científicos de otros países, pero estamos muy expuestos. México producía vacunas con Birmex, era un país productor de vacunas y hoy es una empresa que se dedica a transportar medicamentos” afirmó el investigador Luis Niño.

