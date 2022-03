Sobrino de AMLO abandona el PT y se suma a Morena.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- El diputado José Braña Mojica cuando menos debería tener la educación de comunicar al Partido del Trabajo sobre su salida de la bancada de este partido para adherirse al grupo parlamentario de Morena.

POR EDUARDO VIZCARRA.

El dirigente del PT en la entidad, Alejandro Ceniceros Martínez, dijo lo anterior al precisar que el diputado Braña no es militante del Partido del Trabajo y que entró como candidato externo durante la pasada elección reciente.

Indicó que al principio de la legislatura hubo contacto con él y manifestó su interés de pertenecer y participar como diputado por el Partido del Trabajo y al principio presentó las iniciativas a nombre del Partido del Trabajo, pero ahora después de este último revuelo que tuvo el Congreso del Estado, a través de los medios de comunicación aseguró su deseo de emigrar de la bancada del PT a la bancada de Morena.

“Pero oficialmente no nos han mandado ningún comunicado, porque es aquí en el partido donde se le dió la candidatura, y sabemos que tiene educación y que puede decir con claridad lo que debe de hacer”, asentó.

El dirigente del PT, aseveró que buscan enviar una iniciativa al Congreso para que impida a legisladores cambiarse de bancada “pero sería una iniciativa que se enviaría directo del partido, porque Braña ya no es diputado nuestro”.