Sufre ataqué Cementera Cruz Azul-Hidalgo

Por Fernando Fuentes

Al estilo PEAKY BLINDERS, fue atacada ayer en la madrugada las instalaciones de la Cementera Cruz Azul planta Hidalgo, por cerca de 500 hombres que llegaron en 13 autobuses, quienes intentaron tomar la cementera incendiando la subestación eléctrica y atacando simultáneamente la planta de esta importante empresa mexicana, dejando un saldo desafortunado hasta ahora de 8 muertos, el cual llama la atención que la autoridad policiaca en general, bomberos y ambulancias tardaron en llegar al lugar de los hechos aproximadamente en tres horas, acusaron trabajadores y directivos de la cooperativa.

“Los socios cooperativistas señalan que en la madruga un grupo de choqué de alrededor de 500 personas y de manera violenta que venían armados ajenos a la cementera intentaron tomar las instalaciones de Hidalgo, por lo que los trabajadores socios cooperativistas intentaron repeler el ataque, no venían con ningún mandamiento judicial, y no se hacían acompañar por ninguna autoridad que viniera a ejecutar, en todo caso con una orden de desalojo, fue un intento de invasión a una propiedad privada, como lo es esta fábrica, que le pertenece a todos los cooperativistas que son socios de esta gran empresa”

“En este momento la Fiscalía del Estado de Hidalgo ha iniciado una carpeta de investigación por dichos homicidios, dicha autoridad será la única facultada para investigar, perseguir y en su caso ejercer la acción penal contra las personas responsables de los homicidios ocurridos en las instalaciones y afuera de ellas, pero tengan la plena seguridad que los socios cooperativistas siguen firmes en su lucha para defender el patrimonio que les corresponde”

“Los peritos se están haciendo cargo de los hechos. Fue un ataque sorpresivo en la madrugada, solamente se dieron cuenta los compañeros unas horas antes que venía un contingente, y los trabajadores de la cooperativa alrededor de 500 se resguardaron al interior del inmueble para proteger su patrimonio. De acuerdo al dicho de los trabajadores se marcó en varias ocasiones al 911, a la policía municipal y del Estado, y lamentablemente no se tuvo la presencia de dichas autoridades policiacas que viniera a evitar la desgracia ocurrida ayer en la madrugada”

“Estos ataques se han venido sufriendo en otras concreteras y en oficinas corporativas, para despojar a los verdaderos dueños que son los trabajadores de la cementera Cruz Azul. Los equipos de subestación eléctrica fueron severamente dañados con marros y martillos, se está trabajando con la CFE y nuestros técnicos para restablecer el servicio, el monto del daño será algo considerable. La planta sufrió también un importante daño, se está haciendo un recuento de las afectaciones, dichos hechos duraron cerca de tres horas y después llegaron las autoridades policiacas y de auxilio”, lo anterior denunciaron en una conferencia de prensa los Directivos Miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cementera Cruz Azul en el estado de Hidalgo.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. ferfuentesmty@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...