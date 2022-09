Sufre revés Chivas; pierde ante FC Cincinnati 3-1

JAVIER CONTRERAS

Foto: Reuters

Un fuerte revés desarmó a las chivas rayadas del Guadalajara, que tras tener la ventaja de 1-0, luego de la suspensión por tormenta eléctrica, no logró remontar el marcador frente al FC Cincinnati, quien las derrotó 3 a 1.

Dentro de las novedades que presentó Chivas estuvo el regreso a la cancha de Jesús Molina, que estuvo fuera durante un largo tiempo por una lesión, hizo pareja en la contención con Rubén González.

Santos manda un tiro centro que se va de largo, en una acción que inquietó a la zaga de Chivas.

A los 20 minutos, Chivas se fue adelante en el marcador con un tiro de Pavel Pérez que se fue al fondo de las redes, previo desvío de un zaguero.

El Cincinnati se lanzó en busca del empate y estuvo cerca en un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño de la cabaña rojiblanca.

Sobre los 36 minutos el partido se interrumpió debido a una tormenta eléctrica. El silbante decidió parar las acciones y enviar a los equipos a los vestidores, mientras los aficionados en las tribunas también buscaban zonas para resguardarse de los rayos.

En el complemento, el cuadro de casa apretó en busca del empate, mientras Chivas fue a menos y cedió el control del balón al rival.

Fue a los 53 de acción cuando el Cincinnati logró la igualada en el marcador, tras aprovechar una serie de fallas de la zaga rojiblanca, con un tiro desde la media luna de Kubo, que cruzó cañonazo a la derecha del arquero tapatío.

Los dos cuadros buscaron el segundo, Chivas con ganas, pero sin idea, sin recursos, sin poder armar un avance organizado.

Mientras el Cincinnati tampoco mostraba mucho, pero en cambio sí fue capaz y contundente cuando volvió a robar en una salida y ahora fue Calvin Harris quien se encargó de fusilar al arquero del chiverío con tiro al rincón izquierdo.

Y a los 76, en un latigazo vino un remate de zurda de Brandon Vázquez, quien remató a placer y dejó sin opción al arquero tapatío.

Chivas ya no tuvo argumentos para sacar al menos una derrota más decorosa.

0-1, minuto 20. Pavel Pérez toma un balón en las afueras del área, saca disparo de pierna derecha que es desviado por un defensa y se mete a la izquierda del arquero.

1-1, minuto 53. La defensa de Chivas pierde el balón en una salida y hasta en cinco ocasiones falla y no revienta, el esférico le queda a Kubo, quien desde la media luna manda tiro raso al rincón derecho.

2-1, minuto 58. Chivas vuelve a fallar en la salida, Calvin Harris avanza por izquierda, se corta al centro y casi sobre la media luna, saca zapatazo que se mete pegado al poste izquierdo del marco de Chivas.

69’ | One kick is all it takes for the lead!#FCCincy 2-1 @Chivas pic.twitter.com/Az4WVoToF8

— FC Cincinnati (@fccincinnati) September 22, 2022