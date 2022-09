Suspende Premier League jornada por la muerte de Isabel II

EFE

Foto: EFE

Londres.- La Premier League inglesa anunció este viernes que pospuso la séptima jornada de este fin de semana “con señal de respeto” por la muerte de la reina Isabel II.

“Para honrar su extraordinaria vida y contribución a la nación, y como señal de respeto, los partidos de este fin de semana de la Premier League serán pospuestos, incluido el partido del lunes por la noche”, señaló la competición en un comunicado.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022