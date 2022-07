Tandas para el Bienestar devuelve la esperanza a dueña de paletería

RITA MAGAÑA

Mónica Hernández es madre de tres niños y el programa Tandas para el Bienestar le devolvió la

esperanza de sacar adelante su paletería y generar ingresos que le permitan vivir y cuidar a sus hijos en

el municipio de San Martín Chalchicuautla, en San Luis Potosí.

“Con ese programa me voy a ayudar mucho para levantar más lo que es la paletería, todo eso, y así

genero ingreso, también apoyo a mi hija para su educación, todo va para los niños, tengo tres hijos y,

pues sí, me da mucho gusto y a echarle ganas porque saliendo bien tenemos más prestaciones”.

Explica que este microcrédito podrá pagarlo sin intereses y está comprometida con el pago, porque de

eso depende que más personas lo obtengan para impulsar sus negocios, como en su caso, que pudo

comprar insumos para la elaboración y venta de helados.

“Voy comprando poco a poco lo que es la crema, azúcar, barquillos, no va de sopetón, según como lo

requiera el local, así, para ir ingresando más beneficios y como le digo pues así generamos otro empleo

más”.

Tandas para el Bienestar, relata, podrá ayudarla a consolidar su pequeño negocio y generar el ingreso

para pagar en pequeñas mensualidades el microcrédito.

“Al momento que nosotros regresamos el dinero, se van abriendo puertas para otra gente que quiere

superarse también ¿Verdad? Porque todos realmente necesitamos, porque en el pueblo, más que nada,

hacemos nosotros mismos el empleo, generamos nosotros el trabajo, porque aquí pues no tenemos

empresas ni nada”.