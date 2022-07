Tiene Ángel fechas en Francia y España

Debutó Ángel Gabriel el 5 de diciembre de 2018 en Tepetitlán, Hidalgo, donde obtuvo dos merecidas orejas. Además, ha hecho el paseíllo en el Cortijo Los Ibelles, Ixtlahuaca, Tenancingo y León, con el corte de varios trofeos.

Sobre el día de su debut recuerda una anécdota: ‘Prometí que si el día de mi debut me iba bien dejaría de fumar y volvería a encender un cigarro el día en que tome la alternativa, antes no. El toreo es mi vida y no está bien que un novillero tenga esos malos hábitos. De momento, la colilla de aquel cigarro lo tengo en mi altar’.

Cuando surgió la oportunidad de cruzar el charco para forjarse como torero Ángel Gabriel no lo pensó dos veces. Aquí en nuestro país, fue con el diestro Salvador López que el joven torero mexiquense dio sus primeros pasos en la profesión.