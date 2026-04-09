Toluca impone su poder ofensivo y derrota 4‑2 al LA Galaxy en la Ida de Cuartos de Final de la Concachampions ￼

Toluca toma ventaja en cuartos de final de la Concachampions al vencer 4‑2 al LA Galaxy con hat‑trick de Paulinho

En un partido emocionante en el Estadio Nemesio Díez, Toluca consiguió una valiosa ventaja en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, al imponerse 4‑2 sobre el LA Galaxy.

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Los Diablos Rojos se adelantaron desde los primeros minutos gracias a un gol de Nico Castro, quien definió con precisión tras una destacada acción individual antes de que transcurriera la primera media hora.

Sin embargo, el protagonista absoluto fue Paulinho, que brilló con un hat‑trick para Toluca, reafirmando su importancia en el torneo.

Aunque el LA Galaxy buscó reaccionar y descontó con goles de Gabriel Pec y Marco Reus, el triunfo escarlata se consolidó con el cuarto tanto de Paulinho, dejando el marcador final en 4‑2.

Con este resultado, Toluca se acerca a la siguiente fase de la competición, aunque la serie aún no está cerrada, ya que los goles de visitante podrían ser determinantes de cara al partido de vuelta en Estados Unidos la próxima semana.